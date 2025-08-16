menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Flamengo perde peça importante na véspera de decisão pelo Brasileirão Feminino

Camisa 7 não tem prazo para retornar aos gramados

Fabi Simões está no Flamengo desde 2024. (Reprodução/redes sociais)
imagem cameraFabi Simões está no Flamengo desde 2024. (Reprodução/redes sociais)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/08/2025
17:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo comunicou, na tarde deste sábado (16), a lesão da jogadora Fabi Simões, titular da equipe de Rosana Augusto. Neste domingo (17), a equipe enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final do Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Exames apontaram uma ruptura do tendão do adutor longo direito varia conforme a gravidade da lesão e o tipo de tratamento. A recuperação pode variar de semanas a meses. Na temporada, Fabi soma 14 jogos com a camisa rubro-negra e não tem gols marcados. Versátil, pode atuar como lateral e atacante.

— Informamos que a lateral-direita Fabi Simões foi submetida a exames que constaram uma ruptura do tendão do adutor longo direito. A atleta já iniciou tratamento e ainda não há prazo de retorno aos gramados — divulgou o clube.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo é criticado por levar time feminino de ônibus para decisão do Brasileirão

Flamengo enfrenta o Palmeiras após vencer jogo de ida

O Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no domingo (17), às 10h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, disputada em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3 a 2 e tem a vantagem para o duelo decisivo.

Caso consiga a classificação, o Flamengo terá pela frente o vencedor de Bragantino e Cruzeiro. 

PALMEIRAS X FLAMENGO

QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025 (JOGO DE VOLTA)

  • 📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Onde assistir: TV Globo, Sportv e TV Brasil

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias