Flamengo perde peça importante na véspera de decisão pelo Brasileirão Feminino
Camisa 7 não tem prazo para retornar aos gramados
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo comunicou, na tarde deste sábado (16), a lesão da jogadora Fabi Simões, titular da equipe de Rosana Augusto. Neste domingo (17), a equipe enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final do Brasileirão Feminino.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Flamengo é criticado por levar time feminino de ônibus para decisão do Brasileirão
Futebol Feminino15/08/2025
- Futebol Feminino
Iniciativa de futebol feminino apoiada pelo Flamengo conquista IberCup 2025 e garante vaga internacional
Futebol Feminino22/07/2025
- Futebol Feminino
Com gol de Vic Albuquerque, Corinthians vence Flamengo no Brasileirão feminino
Futebol Feminino09/06/2025
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Exames apontaram uma ruptura do tendão do adutor longo direito varia conforme a gravidade da lesão e o tipo de tratamento. A recuperação pode variar de semanas a meses. Na temporada, Fabi soma 14 jogos com a camisa rubro-negra e não tem gols marcados. Versátil, pode atuar como lateral e atacante.
— Informamos que a lateral-direita Fabi Simões foi submetida a exames que constaram uma ruptura do tendão do adutor longo direito. A atleta já iniciou tratamento e ainda não há prazo de retorno aos gramados — divulgou o clube.
➡️ Flamengo é criticado por levar time feminino de ônibus para decisão do Brasileirão
Flamengo enfrenta o Palmeiras após vencer jogo de ida
O Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no domingo (17), às 10h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, disputada em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3 a 2 e tem a vantagem para o duelo decisivo.
Caso consiga a classificação, o Flamengo terá pela frente o vencedor de Bragantino e Cruzeiro.
PALMEIRAS X FLAMENGO
QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025 (JOGO DE VOLTA)
- 📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
Onde assistir: TV Globo, Sportv e TV Brasil
- Matéria
- Mais Notícias