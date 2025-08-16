O Flamengo comunicou, na tarde deste sábado (16), a lesão da jogadora Fabi Simões, titular da equipe de Rosana Augusto. Neste domingo (17), a equipe enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final do Brasileirão Feminino.

Exames apontaram uma ruptura do tendão do adutor longo direito varia conforme a gravidade da lesão e o tipo de tratamento. A recuperação pode variar de semanas a meses. Na temporada, Fabi soma 14 jogos com a camisa rubro-negra e não tem gols marcados. Versátil, pode atuar como lateral e atacante.

— Informamos que a lateral-direita Fabi Simões foi submetida a exames que constaram uma ruptura do tendão do adutor longo direito. A atleta já iniciou tratamento e ainda não há prazo de retorno aos gramados — divulgou o clube.

Flamengo enfrenta o Palmeiras após vencer jogo de ida

O Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no domingo (17), às 10h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, disputada em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3 a 2 e tem a vantagem para o duelo decisivo.

Caso consiga a classificação, o Flamengo terá pela frente o vencedor de Bragantino e Cruzeiro.

PALMEIRAS X FLAMENGO

QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025 (JOGO DE VOLTA)

📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Onde assistir: TV Globo, Sportv e TV Brasil