O Palmeiras está escalado para enfrentar o América-MEX nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em partida amistosa válida pela Teal Rising Cup. O jogo será no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.

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Escalações de Palmeiras e América-MEX na Teal Rising Cup

A treinadora Rosana Augusto não terá disponível uma série de jogadoras em decorrência da Data Fifa. Entre elas, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, que estão com a Seleção Brasileira.

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Por outro lado, ela contará com Bia Zaneratto, Brena, Fê Palermo, Pati Maldaner, Rhay Coutinho e outras titulares. A equipe entra em campo com Tainá; Poliana, Rhay Coutinho, Fê Palermo, Carla Tays e Emily Assis; Brena Carolina, Lorena Benítez e Andressinha; Bia Zaneratto e Gláucia.

O Palmeiras tem como desfalques: Lais Estevam e Laís Melo seguem fora por lesão de LCA, enquanto Ana Flávia e Dudinha estão em fase de transição física. Além disso, o clube não contará com atletas convocadas para seleções: Raissa Bahia e Taina Maranhão estão com a Seleção Brasileira, Ana Guzmán, Greicy Landazury e Kate Tapia defendem a Colômbia, Melanie Chirinos e Gellinott Reyes servem a Venezuela, e Espinales integra a Seleção Equatoriana.

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O América vem com Paños, Paredes, Rodríguez, Annia, Julie López, Nancy Antônio, Irene, Aylin Avilez, Daniela Espinosa, Giana Riley e Sarah.

FICHA TÉCNICA - AMÉRICA-MEX X PALMEIRAS

Teal Rising Cup - SEMIFINAL

Data e horário: quinta-feira, 19h (horário de Brasília)

quinta-feira, 19h (horário de Brasília) Local: CPKC Stadium, Kansas City

CPKC Stadium, Kansas City Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)

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Confira lista de inscritas no torneio:

1 . Ana Guimarães 2 . Ana Júlia 3 . Andressinha 4 . Bia Zaneratto 5 . Brena Carolina 6 . Carla Tays 7 . Diany Martins 8 . Duda Basílio 9 . Duda Santos 10 . Emily Assis 11 . Fe Palermo 12 . Glaucia 13 . Giovanna Campiolo 14 . Ingryd Lima 15 . Isadora Amaral 16 . Lorena Benítez 17 . Natascha 18 . Pati Maldaner 19 . Poliana 20 . Ravena 21 . Rhay Coutinho 22 . Tainá Borges 23 . Victoria Liss