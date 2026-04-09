Com Bia Zaneratto, Palmeiras é escalado para enfrentar o América-MEX
Palestrinas entram em campo às 19h
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O Palmeiras está escalado para enfrentar o América-MEX nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em partida amistosa válida pela Teal Rising Cup. O jogo será no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.
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Escalações de Palmeiras e América-MEX na Teal Rising Cup
A treinadora Rosana Augusto não terá disponível uma série de jogadoras em decorrência da Data Fifa. Entre elas, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, que estão com a Seleção Brasileira.
Por outro lado, ela contará com Bia Zaneratto, Brena, Fê Palermo, Pati Maldaner, Rhay Coutinho e outras titulares. A equipe entra em campo com Tainá; Poliana, Rhay Coutinho, Fê Palermo, Carla Tays e Emily Assis; Brena Carolina, Lorena Benítez e Andressinha; Bia Zaneratto e Gláucia.
O Palmeiras tem como desfalques: Lais Estevam e Laís Melo seguem fora por lesão de LCA, enquanto Ana Flávia e Dudinha estão em fase de transição física. Além disso, o clube não contará com atletas convocadas para seleções: Raissa Bahia e Taina Maranhão estão com a Seleção Brasileira, Ana Guzmán, Greicy Landazury e Kate Tapia defendem a Colômbia, Melanie Chirinos e Gellinott Reyes servem a Venezuela, e Espinales integra a Seleção Equatoriana.
O América vem com Paños, Paredes, Rodríguez, Annia, Julie López, Nancy Antônio, Irene, Aylin Avilez, Daniela Espinosa, Giana Riley e Sarah.
FICHA TÉCNICA - AMÉRICA-MEX X PALMEIRAS
- Teal Rising Cup - SEMIFINAL
- Data e horário: quinta-feira, 19h (horário de Brasília)
- Local: CPKC Stadium, Kansas City
- Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)
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Confira lista de inscritas no torneio:
- Ana Guimarães
- Ana Júlia
- Andressinha
- Bia Zaneratto
- Brena Carolina
- Carla Tays
- Diany Martins
- Duda Basílio
- Duda Santos
- Emily Assis
- Fe Palermo
- Glaucia
- Giovanna Campiolo
- Ingryd Lima
- Isadora Amaral
- Lorena Benítez
- Natascha
- Pati Maldaner
- Poliana
- Ravena
- Rhay Coutinho
- Tainá Borges
- Victoria Liss
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