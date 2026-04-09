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Com Bia Zaneratto, Palmeiras é escalado para enfrentar o América-MEX

Palestrinas entram em campo às 19h

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/04/2026
18:13
Atualizado há 1 minutos
CPKC Stadium recebe Palmeiras x América-MEX. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
imagem cameraCPKC Stadium recebe Palmeiras x América-MEX. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
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O Palmeiras está escalado para enfrentar o América-MEX nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em partida amistosa válida pela Teal Rising Cup. O jogo será no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.

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Escalações de Palmeiras e América-MEX na Teal Rising Cup

A treinadora Rosana Augusto não terá disponível uma série de jogadoras em decorrência da Data Fifa. Entre elas, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, que estão com a Seleção Brasileira.

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Por outro lado, ela contará com Bia Zaneratto, Brena, Fê Palermo, Pati Maldaner, Rhay Coutinho e outras titulares. A equipe entra em campo com Tainá; Poliana, Rhay Coutinho, Fê Palermo, Carla Tays e Emily Assis; Brena Carolina, Lorena Benítez e Andressinha; Bia Zaneratto e Gláucia.

O Palmeiras tem como desfalques: Lais Estevam e Laís Melo seguem fora por lesão de LCA, enquanto Ana Flávia e Dudinha estão em fase de transição física. Além disso, o clube não contará com atletas convocadas para seleções: Raissa Bahia e Taina Maranhão estão com a Seleção Brasileira, Ana Guzmán, Greicy Landazury e Kate Tapia defendem a Colômbia, Melanie Chirinos e Gellinott Reyes servem a Venezuela, e Espinales integra a Seleção Equatoriana.

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O América vem com Paños, Paredes, Rodríguez, Annia, Julie López, Nancy Antônio, Irene, Aylin Avilez, Daniela Espinosa, Giana Riley e Sarah.

FICHA TÉCNICA - AMÉRICA-MEX X PALMEIRAS

  • Teal Rising Cup - SEMIFINAL
  • Data e horário: quinta-feira, 19h (horário de Brasília)
  • Local: CPKC Stadium, Kansas City
  • Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)

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Confira lista de inscritas no torneio:

    1.
  1. Ana Guimarães
    2. 2.
  2. Ana Júlia
    3. 3.
  3. Andressinha
    4. 4.
  4. Bia Zaneratto
    5. 5.
  5. Brena Carolina
    6. 6.
  6. Carla Tays
    7. 7.
  7. Diany Martins
    8. 8.
  8. Duda Basílio
    9. 9.
  9. Duda Santos
    10. 10.
  10. Emily Assis
    11. 11.
  11. Fe Palermo
    12. 12.
  12. Glaucia
    13. 13.
  13. Giovanna Campiolo
    14. 14.
  14. Ingryd Lima
    15. 15.
  15. Isadora Amaral
    16. 16.
  16. Lorena Benítez
    17. 17.
  17. Natascha
    18. 18.
  18. Pati Maldaner
    19. 19.
  19. Poliana
    20. 20.
  20. Ravena
    21. 21.
  21. Rhay Coutinho
    22. 22.
  22. Tainá Borges
    23. 23.
  23. Victoria Liss
Palmeiras supera Corinthians e fica com taça da Supercopa Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
Bia Zaneratto em campo pelo Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

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