Palmeiras e Corinthians escalados para clássico pelo Paulistão Feminino; veja titulares
Derby encerra a 12ª rodada do Paulistão Feminino
Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela 12ª rodada da primeira fase do Paulistão Feminino. A partida conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e a entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site palmeiras.soudaliga.com.br.
O Timão lidera a competição, com 30 pontos, e o Verdão vem logo atrás, com 25. As equipes já estão garantidas nas semifinais.
Sob comando de Rosana Augusto, o Palmeiras entra em campo com time titular. A equipe terá Kate Tapia, Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Andressinha, Raíssa Bahia, Brena, Ingryd e Rhay Coutinho; Tainá Maranhão e a artilheira Amanda Gutierres.
➡️ Atacante destaque do Bahia encaminha acerto com o Corinthians
O Corinthians terá desfalques para o jogo. O time não conta com Jaqueline (passa por controle de carga), Nicole, que se recupera de operação no dedo da mão direita, Ellen, em transição pós-lesão no cotovelo e Thaís Regina, que cumpre suspensão.
Desta forma, a equipe entra em campo com Lelê; Thaís Ferreira, Gi Fernandes, Mariza, Letícia Teles e Juliete; Day Rodríguez, Vic Albuquerque; Jhonson, Gabi Zanotti e Letícia Monteiro.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
PALMEIRAS X CORINTHIANS FEMININO - PAULISTÃO FEMININO 12ª RODADA
- 📅 Data: segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Kate Tapia, Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Andressinha, Raíssa Bahia, Brena, Ingryd e Rhay Coutinho; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.. Técnica: Rosana Augusto.
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Ferreira, Gi Fernandes, Mariza, Letícia Teles e Juliete; Day Rodríguez, Vic Albuquerque; Jhonson, Gabi Zanotti e Letícia Monteiro. Técnico: Lucas Piccinato.
