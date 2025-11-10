menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras e Corinthians escalados para clássico pelo Paulistão Feminino; veja titulares

Derby encerra a 12ª rodada do Paulistão Feminino

Giselly Correa Barata
Barueri (SP)
Dia 10/11/2025
19:20
Arena Barueri recebe Derby feminino entre Corinthians e Palmeiras, pelo Paulistão. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
imagem cameraArena Barueri recebe Derby feminino entre Corinthians e Palmeiras, pelo Paulistão. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela 12ª rodada da primeira fase do Paulistão Feminino. A partida conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e a entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site palmeiras.soudaliga.com.br.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Timão lidera a competição, com 30 pontos, e o Verdão vem logo atrás, com 25. As equipes já estão garantidas nas semifinais.

Sob comando de Rosana Augusto, o Palmeiras entra em campo com time titular. A equipe terá Kate Tapia, Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Andressinha, Raíssa Bahia, Brena, Ingryd e Rhay Coutinho; Tainá Maranhão e a artilheira Amanda Gutierres.

➡️ Atacante destaque do Bahia encaminha acerto com o Corinthians

Tainá Maranhão abriu o placar o Palmeiras diante do Flamengo, pelo Brasileirão Feminino.
Tainá Maranhão abriu o placar o Palmeiras diante do Flamengo, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

O Corinthians terá desfalques para o jogo. O time não conta com Jaqueline (passa por controle de carga), Nicole, que se recupera de operação no dedo da mão direita, Ellen, em transição pós-lesão no cotovelo e Thaís Regina, que cumpre suspensão.

continua após a publicidade

Desta forma, a equipe entra em campo com Lelê; Thaís Ferreira, Gi Fernandes, Mariza, Letícia Teles e Juliete; Day Rodríguez, Vic Albuquerque; Jhonson, Gabi Zanotti e Letícia Monteiro.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Lelê, goleira do Corinthians, vive sua segunda passagem pelo clube. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Lelê, goleira do Corinthians, vive sua segunda passagem pelo clube. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

PALMEIRAS X CORINTHIANS FEMININO - PAULISTÃO FEMININO 12ª RODADA

  • 📅 Data: segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília)
  • 🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
  • 📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia, Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Andressinha, Raíssa Bahia, Brena, Ingryd e Rhay Coutinho; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.. Técnica: Rosana Augusto.

continua após a publicidade

CORINTHIANS:  Lelê; Thaís Ferreira, Gi Fernandes, Mariza, Letícia Teles e Juliete; Day Rodríguez, Vic Albuquerque; Jhonson, Gabi Zanotti e Letícia Monteiro. Técnico: Lucas Piccinato.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias