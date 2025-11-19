O Palmeiras tem mais uma representante na Seleção Brasileira para a Data Fifa: a meia Brena, em alta na temporada, foi convocada e vai atuar ao lado das companheiras Tainá Maranhão e Fê Palermo. Entre as palmeirenses que vinham sendo escolhidas por Arthur Elias, apenas Amanda Gutierres ficou de fora desta lista.

Na Seleção Brasileira principal, Brena foi convocada pela primeira vez ainda em 2017, sob comando de Emily Lima, mas não chegou a entrar em campo no amistoso contra a Bolívia. A estreia aconteceu apenas sob comando de Arthur Elias, em junho de 2024, diante da Jamaica, com 25 minutos em campo. Segundo a plataforma Sofascore, o desempenho do amistoso foi 71% de acerto nos passes, com uma finalização no gol, dois desarmes e 2/4 duelos ganhos.

Agora convocada, Brena volta a ser tema da nossa seção "Olho nela, Arthur", dedicada a destacar atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção.

Brena ganha chance na Seleção Brasileira

Aos 29 anos, Brena vive uma fase madura e consistente no Alviverde, onde se consolidou como peça fundamental do meio-campo. Na Seleção Brasileira, pode atuar como um terceiro elemento ao lado de Duda Sampaio e Angelina, agregando criatividade e chegada à área.

Na temporada 2025, Brena disputou 26 partidas pelo Palmeiras, somando 1.965 minutos, 10 gols e 3 assistências. No Campeonato Brasileiro Feminino foram 13 jogos, 3 gols e 3 assistências; na Copa do Brasil, 4 jogos e 3 gols; e no Paulista, 9 partidas com 4 gols.

No Brasil, a camisa 7 já defendeu Santos, Palmeiras, Centro Olímpico, Flamengo e Vasco. Segundo números do 'O gol', ela lidera o Paulista em chutes (28) e se destaca em passes-chave por jogo (1,22), mostrando presença ofensiva e capacidade de decisão. O chute fora da área e a cobrança de faltas são alguns de seus principais atributos.

Essa regularidade e inteligência em campo tornam Brena uma opção versátil para Arthur Elias, que poderá explorar combinações já testadas no clube, potencializando o setor ofensivo da Seleção. A atleta, que já passou pelas seleções de base e tem experiência internacional, agora busca firmar seu espaço entre as titulares da principal, aproveitando sequência de alto nível e confiança técnica para se consolidar no elenco.

