O São Paulo solicitou oficialmente à Confederação Brasileira de Futebol e à Federação Paulista de Futebol o afastamento da árbitra Marianna Nanni Batalha de partidas da equipe feminina do clube, após polêmica decisão no último jogo pelo Paulistão Feminino.

O pedido do clube foi motivado por um lance na partida contra a Ferroviária, no domingo (16), quando a árbitra marcou um pênalti que resultou no segundo cartão amarelo e na expulsão da lateral Bruna Calderan. Nas redes sociais, a defensora disse que a decisão 'beira o ridículo'.

O que disse o São Paulo

Confira nota na íntegra:

O São Paulo Futebol Clube informa que enviou um ofício para a CBF e para a FPF solicitando o afastamento da árbitra Marianna Nanni Batalha, em qualquer função de arbitragem, de partidas da equipe feminina do Clube.

Na partida do último domingo (16), contra a Ferroviária, pelo Paulistão, a referida árbitra marcou um pênalti inexistente e que ainda resultou no segundo cartão amarelo e, consequentemente, na expulsão da nossa atleta Bruna Calderan. Vale ressaltar que não é a primeira vez que temos pontos de discordância em relação às decisões da árbitra.

O Clube entende que houve um erro técnico de arbitragem no lance, que influenciou diretamente no resultado do jogo, representando um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC, que mesmo com o erro capital, conseguiu a classificação por mérito da equipe.

Equipe foca na disputa do Paulistão Feminino

Com o empate por 1 a 1, o Tricolor avançou de fase no Paulistão Feminino e enfrenta o Corinthians nas semis. As equipes duelam no sábado (22), às 11h, e o jogo de volta será na quinta (4), às 21h30. Os locais ainda não foram definidos.