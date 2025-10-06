Em contato com o Lance!, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que haverá mudanças no calendário do futebol feminino. Segundo a entidade, as alterações já estão previstas, mas os detalhes e datas específicas serão divulgados em breve. A expectativa é que o ajuste traga mais organização às competições e maior atenção à modalidade.

Na última quarta-feira (24), a CBF anunciou mudanças significativas no calendário do futebol masculino, incluindo a redução dos estaduais, a ampliação da duração do Brasileirão, a inclusão de mais participantes na Copa do Brasil com final em jogo único, e a criação das Copas Sul-Sudeste, Centro-Oeste e Norte. No entanto, na ocasião, a entidade não sinalizou alterações no futebol feminino, gerando expectativa sobre possíveis ajustes no calendário.

Principais reivindicações

Atualmente, clubes, atletas e especialistas defendem mudanças no calendário do futebol feminino brasileiro. As principais demandas incluem uma distribuição mais equilibrada das competições, maior sincronização com datas internacionais, melhores horários e locais para atrair público e patrocinadores, integração entre categorias de base e profissionais, e a ampliação da duração de campeonatos como A1, A2 e A3.

Além dos torneios organizados pela CBF, os estaduais, em sua maioria disputados no segundo semestre, e as competições internacionais da CONMEBOL, como a Libertadores Feminina, completam o calendário do futebol feminino.

Como funciona o calendário do futebol feminino atualmente

Atualmente, o calendário profissional do futebol feminino no Brasil envolve quatro competições principais: a Supercopa Feminina, realizada de 9 a 16 de março; o Brasileirão A1, que vai de 23 de março a 14 de setembro; o Brasileirão A2, disputado entre 19 de abril e 30 de agosto; e o Brasileirão A3, que acontece de 26 de abril a 16 de agosto.

Além disso, a Copa do Brasil Feminina ocorre de 14 de maio a 19 de novembro, completando o calendário das equipes adultas. Veja todas as datas:

Supercopa Feminina: 9 a 16 de março; Brasileiro Feminino A1: 23 de março a 14 de setembro; Liga de Desenvolvimento Feminina sub-16 e sub-14: 28 de março a 3 de abril; Brasileiro Feminino A2: 19 de abril a 30 de agosto; Brasileiro Feminino A3: 26 de abril a 16 de agosto; Copa do Brasil Feminina: 14 de maio a 19 de novembro; Brasileiro Feminino sub-20: 5 de junho a 21 de agosto; Brasileiro Feminino sub-17: 7 de junho a 16 de agosto