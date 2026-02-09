menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil lidera Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20 e encerra primeira fase contra o Peru

Seleção venceu Equador e Bolívia e soma seis pontos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/02/2026
17:30
Brasil goleou a Bolívia com tranquilidade e é líder isolado do Grupo B. (STAFF IMAGES WOMAN / CBF)
imagem cameraSeleção Brasileira feminina sub-20 goleou a Bolívia com tranquilidade e é líder isolado do Grupo B. (STAFF IMAGES WOMAN / CBF)
A Seleção Brasileira feminina sub-20 mantém campanha invicta no Sul-Americano e chega à última rodada da primeira fase líder do Grupo B. Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil soma seis pontos, 100% de aproveitamento e depende apenas de si para confirmar a ponta da chave no duelo contra o Peru, marcado para quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai.

Na estreia, a equipe venceu o Equador por 3 a 2, em jogo marcado por poder de reação e emoção até os minutos finais. Na segunda rodada, o Brasil mostrou força ofensiva e não deu chances à Bolívia, goleando por 5 a 0 e se isolando no topo do grupo. Os gols da vitória elástica foram marcados por Clarinha, Evelin (duas vezes), Vitorinha e Gisele, reforçando o bom momento coletivo da seleção.

Com oito gols marcados e apenas dois sofridos, o Brasil lidera o Grupo B à frente de Peru e Argentina. O confronto direto contra as peruanas fecha a participação brasileira na primeira fase e pode garantir a classificação com a melhor campanha da chave, dando vantagem para a sequência do torneio.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Time do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-20 de 2026, contra o Equador. (Foto: Staff Images / CBF)
Time do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-20 de 2026, contra o Equador. (Foto: Staff Images / CBF)

Classificação do Sul-Americano Feminino Sub-20

 Grupo A

Paraguai4211040+466

Uruguai

4

3

1

1

1

1

2

-1

44

Colômbia

4

2

1

1

0

1

0

+1

66

Venezuela

3

2

1

0

1

2

1

+1

50

Chile

1

3

0

1

2

0

5

-5

11

Grupo B

Brasil6220082+6100

Peru

3

1

1

0

0

2

0

+2

100

Argentina

3

1

1

0

0

2

1

+1

100

Equador

0

2

0

0

2

3

5

-2

0

Bolívia

0

2

0

0

2

0

7

-7

0

