A Seleção Brasileira feminina sub-20 mantém campanha invicta no Sul-Americano e chega à última rodada da primeira fase líder do Grupo B. Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil soma seis pontos, 100% de aproveitamento e depende apenas de si para confirmar a ponta da chave no duelo contra o Peru, marcado para quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai.

Na estreia, a equipe venceu o Equador por 3 a 2, em jogo marcado por poder de reação e emoção até os minutos finais. Na segunda rodada, o Brasil mostrou força ofensiva e não deu chances à Bolívia, goleando por 5 a 0 e se isolando no topo do grupo. Os gols da vitória elástica foram marcados por Clarinha, Evelin (duas vezes), Vitorinha e Gisele, reforçando o bom momento coletivo da seleção.

Com oito gols marcados e apenas dois sofridos, o Brasil lidera o Grupo B à frente de Peru e Argentina. O confronto direto contra as peruanas fecha a participação brasileira na primeira fase e pode garantir a classificação com a melhor campanha da chave, dando vantagem para a sequência do torneio.

Time do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-20 de 2026, contra o Equador. (Foto: Staff Images / CBF)

Classificação do Sul-Americano Feminino Sub-20

Grupo A

1º Paraguai 4 2 1 1 0 4 0 +4 66 2º Uruguai 4 3 1 1 1 1 2 -1 44 3º Colômbia 4 2 1 1 0 1 0 +1 66 4º Venezuela 3 2 1 0 1 2 1 +1 50 5º Chile 1 3 0 1 2 0 5 -5 11

Grupo B