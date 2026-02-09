Brasil lidera Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20 e encerra primeira fase contra o Peru
Seleção venceu Equador e Bolívia e soma seis pontos
A Seleção Brasileira feminina sub-20 mantém campanha invicta no Sul-Americano e chega à última rodada da primeira fase líder do Grupo B. Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil soma seis pontos, 100% de aproveitamento e depende apenas de si para confirmar a ponta da chave no duelo contra o Peru, marcado para quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai.
Na estreia, a equipe venceu o Equador por 3 a 2, em jogo marcado por poder de reação e emoção até os minutos finais. Na segunda rodada, o Brasil mostrou força ofensiva e não deu chances à Bolívia, goleando por 5 a 0 e se isolando no topo do grupo. Os gols da vitória elástica foram marcados por Clarinha, Evelin (duas vezes), Vitorinha e Gisele, reforçando o bom momento coletivo da seleção.
Com oito gols marcados e apenas dois sofridos, o Brasil lidera o Grupo B à frente de Peru e Argentina. O confronto direto contra as peruanas fecha a participação brasileira na primeira fase e pode garantir a classificação com a melhor campanha da chave, dando vantagem para a sequência do torneio.
Classificação do Sul-Americano Feminino Sub-20
Grupo A
|1º
|Paraguai
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|66
2º
Uruguai
4
3
1
1
1
1
2
-1
44
3º
Colômbia
4
2
1
1
0
1
0
+1
66
4º
Venezuela
3
2
1
0
1
2
1
+1
50
5º
Chile
1
3
0
1
2
0
5
-5
11
Grupo B
|1º
|Brasil
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|100
2º
Peru
3
1
1
0
0
2
0
+2
100
3º
Argentina
3
1
1
0
0
2
1
+1
100
4º
Equador
0
2
0
0
2
3
5
-2
0
5º
Bolívia
0
2
0
0
2
0
7
-7
0
