Mixto x Flamengo: onde assistir estreia do Brasileirão Feminino

O Mixto recebe o Flamengo nesta quinta-feira (12), 21h (horário de Brasília), pela 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo será transmitido pela TV Brasil (TV aberta).

O Mixto conquistou o acesso à Série A1 Feminina após a desistência do Fortaleza. A equipe do Mato Grosso conta com o experiente Adilson Galdino no comando da equipe e manteve a base da equipe que disputou a Série A2 na temporada passada.

Time feminino do Mixto tem alcunha de Tigresas. (Foto: Foto: Olímpio Vasconcelos/Mixto E.C.)

O Flamengo, por sua vez, já iniciou a temporada com a disputa da Copa Rio. A equipe venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, na última segunda-feira (9). A equipe conta com nomes como Cristiane e Djeni.

Cristiane vai disputar a competição (Foto: Flamengo/Divulgação)

MIXTO X FLAMENGO FEMININO - BRASILEIRÃO FEMININO

Data: quinta-feira, 12 de fevereiro

Horário: 21h

Local: Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá (MT)

Onde assistir: TV Brasil

Ingressos para Mixto e Flamengo

Mixto e Flamengo terá venda de ingressos exclusiva na bilheteria do Dutrinha, em Cuiabá. A venda nesta quinta (12), tem início às 9h.

VALORES (Válidos para todos os dias de venda):

· Inteira: R$ 40

· Meia-entrada: R$ 20

· Crianças até 12 anos: Entrada gratuita

