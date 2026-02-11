Mixto x Flamengo: onde assistir estreia do Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam no Dutrinha, em Cuiabá-MT
O Mixto recebe o Flamengo nesta quinta-feira (12), 21h (horário de Brasília), pela 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo será transmitido pela TV Brasil (TV aberta).
- Futebol Feminino
Flamengo vence Vasco de virada na Copa Rio Feminina; veja tabela e próximos jogos
Futebol Feminino09/02/2026
- Futebol Feminino
Seleção Brasileira Feminina Sub-20 é convocada para o Sul-Americano; Flamengo lidera lista
Futebol Feminino29/01/2026
- Futebol Feminino
Presidente do Mixto fala sobre novo técnico, elenco e visão da SAF para o futebol feminino
Futebol Feminino09/01/2026
O Mixto conquistou o acesso à Série A1 Feminina após a desistência do Fortaleza. A equipe do Mato Grosso conta com o experiente Adilson Galdino no comando da equipe e manteve a base da equipe que disputou a Série A2 na temporada passada.
O Flamengo, por sua vez, já iniciou a temporada com a disputa da Copa Rio. A equipe venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, na última segunda-feira (9). A equipe conta com nomes como Cristiane e Djeni.
MIXTO X FLAMENGO FEMININO - BRASILEIRÃO FEMININO
- Data: quinta-feira, 12 de fevereiro
- Horário: 21h
- Local: Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá (MT)
- Onde assistir: TV Brasil
Ingressos para Mixto e Flamengo
Mixto e Flamengo terá venda de ingressos exclusiva na bilheteria do Dutrinha, em Cuiabá. A venda nesta quinta (12), tem início às 9h.
VALORES (Válidos para todos os dias de venda):
- · Inteira: R$ 40
- · Meia-entrada: R$ 20
- · Crianças até 12 anos: Entrada gratuita
