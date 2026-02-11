menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Mixto x Flamengo: onde assistir estreia do Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam no Dutrinha, em Cuiabá-MT

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/02/2026
23:22
Mixto e Flamengo duelam pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraMixto e Flamengo duelam pelo Brasileirão Feminino.
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mixto recebe o Flamengo nesta quinta-feira (12), 21h (horário de Brasília), pela 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo será transmitido pela TV Brasil (TV aberta).

continua após a publicidade

Relacionadas

O Mixto conquistou o acesso à Série A1 Feminina após a desistência do Fortaleza. A equipe do Mato Grosso conta com o experiente Adilson Galdino no comando da equipe e manteve a base da equipe que disputou a Série A2 na temporada passada.

Time feminino do Mixto tem alcunha de Tigresas. (Foto: Foto: Olímpio Vasconcelos/Mixto E.C.)
Time feminino do Mixto tem alcunha de Tigresas. (Foto: Foto: Olímpio Vasconcelos/Mixto E.C.)

O Flamengo, por sua vez, já iniciou a temporada com a disputa da Copa Rio. A equipe venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, na última segunda-feira (9). A equipe conta com nomes como Cristiane e Djeni.

continua após a publicidade

+ Aposte nas Malvadonas no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Cristiane marcou o primeiro gol do Flamengo diante do Fluminense. (Foto: Flamengo/Divulgação)
Cristiane vai disputar a competição (Foto: Flamengo/Divulgação)

MIXTO X FLAMENGO FEMININO - BRASILEIRÃO FEMININO

  • Data: quinta-feira, 12 de fevereiro
  • Horário: 21h
  • Local: Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá (MT)
  • Onde assistir: TV Brasil

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ingressos para Mixto e Flamengo

Mixto e Flamengo terá venda de ingressos exclusiva na bilheteria do Dutrinha, em Cuiabá. A venda nesta quinta (12), tem início às 9h.

VALORES (Válidos para todos os dias de venda):

  • · Inteira: R$ 40
  • · Meia-entrada: R$ 20
  • · Crianças até 12 anos: Entrada gratuita

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias