A convocação da Seleção Brasileira Feminina será anunciada nesta quinta-feira (12), às 11h, com transmissão da CBF TV. Com amistosos marcados com Venezuela, Costa Rica e México, a expectativa gira em torno de nomes que vivem bom momento dentro e fora do país.

Entre retornos, consolidações e possíveis novidades, algumas jogadoras aparecem como fortes candidatas a integrar a lista. O Lance! analisa nomes que podem voltar (ou ter a primeira convocação) na Amarelinha.

Kerolin, Manchester City

Kerolin, do Manchester City, desponta como um dos principais nomes. Após período afastada por lesão, a atacante retomou o protagonismo na Inglaterra e soma 7 gols e 3 assistências em 9 jogos na temporada 2025/26. Além dos números expressivos, tem se destacado pela intensidade nas ações ofensivas, pela capacidade de decidir partidas importantes e pela retomada de confiança. Aos 26 anos e com 54 jogos pela Seleção, reúne experiência e fase técnica para reassumir espaço no setor ofensivo.

Kerolin defende o Manchester City na WSL (Foto: Reprodução/Instagram)

Pati Maldaner, Palmeiras

No sistema defensivo, Patrícia Maldaner vive momento de afirmação no Palmeiras. A zagueira de 23 anos ganhou sequência e foi uma das líderes em passes certos no Brasileirão 2025, evidenciando qualidade na saída de bola. Com boa leitura defensiva e imposição física, surge como opção de renovação para a zaga e pode receber oportunidade na equipe principal após trajetória consistente nas categorias de base.

Pati Maldaner, zagueira do Palmeiras, comemora gol na semifinal do Paulistão Feminino. (Foto: Celio Messias/Agência Paulistão)

Lauren, Atlético de Madrid

Outro nome que vive bom momento no exterior é Lauren. Aos 23 anos, a zagueira do Atlético de Madrid se firmou como peça importante no sistema defensivo da equipe espanhola na temporada 2025/26, com 26 jogos, mais de 2 mil minutos em campo, dois gols e uma assistência.

Presença constante também na Liga dos Campeões, aparece entre as líderes do elenco em passes certos e cortes, evidenciando qualidade na saída de bola e consistência defensiva. Revelada pelo São Paulo e com passagens por Madrid CFF e Kansas City, Lauren soma 29 partidas pela Seleção principal e já disputou Copa do Mundo e Olimpíadas, reunindo experiência internacional mesmo com pouca idade.

Lauren comemora gol pelo Atlético de Madrid. (Foto: Atlético/Divulgação)

Ana Vitória, Corinthians

De volta ao Corinthians, Ana Vitória também entra no radar. A meio-campista retorna ao futebol brasileiro depois de passagens por Benfica, PSG e Atlético de Madrid, carregando bagagem internacional e versatilidade tática. Com 24 partidas pela Seleção principal, pode reaparecer como alternativa para o setor.

Ana Vitória assinou com o Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

Yanne Lopes, Bahia

No gol, Yanne Lopes segue como nome observado pela comissão técnica. Aos 23 anos, mantém regularidade no Bahia e já foi convocada para as categorias de base. Embora ainda busque espaço consolidado na equipe principal, sua evolução e constância a mantêm como opção para ampliar a concorrência na posição.

Yanne em campo pelo Bahia (foto: Letícia Martins/Bahia)

Letícia Ferreira, Cruzeiro

Entre as atacantes, Letícia Ferreira vive fase artilheira no Cruzeiro. Foram 27 gols em 30 jogos na temporada 2025, números que a colocam entre os principais destaques do futebol nacional. Centroavante de presença constante na área e finalização eficiente, pode ser lembrada como alternativa para reforçar o poder de fogo da equipe.

Centroavante do Cruzeiro, Letícia Ferreira pode ser novidade na lista de Arthur Elias. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Amanda Gutierres, Boston Legacy

Amanda Gutierres também reúne credenciais importantes, mas esteve fora dos amistosos de dezembro. Depois de marcar 24 gols em 35 partidas pelo Palmeiras em 2025, iniciou novo desafio no exterior e já mostrou força com a camisa da Seleção, com 9 gols em 13 jogos. Forte fisicamente e eficiente no jogo aéreo, aparece como opção consolidada para disputar espaço no comando de ataque.

Amanda Gutierres comemora gol pelo Brasil na Copa América (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Agenda da Seleção Brasileira Feminina

📍 Costa Rica x Brasil

Data: 27 de fevereiro

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela (Costa Rica)

📍 Brasil x Venezuela

Data: 4 de março

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, México

📍 Brasil x México

Data: 7 de março

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México