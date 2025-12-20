Na última quinta-feira (18), foi criada a Associação Cearense de Atletas e Ex-Atletas de Futebol Feminino (ACAEFF), iniciativa que marca um novo momento institucional da modalidade no estado e nasce com o objetivo de defender direitos, buscar melhores condições de trabalho e garantir voz às atletas e ex-atletas.

A fundação da associação foi oficializada em Assembleia Geral e representa uma resposta direta às demandas históricas do futebol feminino cearense, que ainda enfrenta desafios estruturais, falta de representatividade e pouca participação das atletas nos espaços de decisão. Segundo as fundadoras, a ACAEFF surge justamente para ocupar esse espaço, fortalecendo o diálogo com clubes, federação e poder público.

A diretoria eleita reflete a diversidade da modalidade no estado. Katiucy Castro assume a presidência, com Luana Silva como vice-presidente. A secretaria ficará a cargo de Karen Rocha, enquanto Tassiany Mota será a tesoureira. O Conselho Fiscal é formado por Kaline Costa, Fabiana Cavalcante e Natalia Thainá. A composição reúne atletas e ex-atletas do futebol de campo, futsal e fut7, ampliando o alcance e a representatividade da entidade.

Diretoria:

Katiucy Castro ( Presidente)

Luana Silva

(Vice-Presidente)

Karen Rocha

(Secretaria)

Tassiany Mota

(Tesoureira)

Kaline Costa

(Conselheira Fiscal)

Fabiana Cavalcante

(Conselheira Fiscal)

Natalia Thainá (Conselho Fiscal)

