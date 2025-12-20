menu hamburguer
Futebol Feminino

Futebol feminino cearense ganha associação para defender direitos das atletas

Associação Cearense de Atletas e Ex-Atletas de Futebol Feminino (ACAEFF) buscará melhore condições na modalidade

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 20/12/2025
11:26
Fundadoras da Associação Cearense de Atletas e ex-atletas de Futebol Feminino.
imagem cameraFundadoras da Associação Cearense de Atletas e ex-atletas de Futebol Feminino.
Na última quinta-feira (18), foi criada a Associação Cearense de Atletas e Ex-Atletas de Futebol Feminino (ACAEFF), iniciativa que marca um novo momento institucional da modalidade no estado e nasce com o objetivo de defender direitos, buscar melhores condições de trabalho e garantir voz às atletas e ex-atletas.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A fundação da associação foi oficializada em Assembleia Geral e representa uma resposta direta às demandas históricas do futebol feminino cearense, que ainda enfrenta desafios estruturais, falta de representatividade e pouca participação das atletas nos espaços de decisão. Segundo as fundadoras, a ACAEFF surge justamente para ocupar esse espaço, fortalecendo o diálogo com clubes, federação e poder público.

A diretoria eleita reflete a diversidade da modalidade no estado. Katiucy Castro assume a presidência, com Luana Silva como vice-presidente. A secretaria ficará a cargo de Karen Rocha, enquanto Tassiany Mota será a tesoureira. O Conselho Fiscal é formado por Kaline Costa, Fabiana Cavalcante e Natalia Thainá. A composição reúne atletas e ex-atletas do futebol de campo, futsal e fut7, ampliando o alcance e a representatividade da entidade.

➡️ Técnica relembra mobilização do time feminino do Grêmio nas chuvas do RS

Diretoria:

  • Katiucy Castro ( Presidente)
  • Luana Silva
  • (Vice-Presidente)
  • Karen Rocha
  • (Secretaria)
  • Tassiany Mota
  • (Tesoureira)
  • Kaline Costa
  • (Conselheira Fiscal)
  • Fabiana Cavalcante
  • (Conselheira Fiscal)
  • Natalia Thainá (Conselho Fiscal)

Onde acompanhar

@acaeff_ no instagram

Logo da AGAEFF.
Logo da AGAEFF.

