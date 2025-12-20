Futebol feminino cearense ganha associação para defender direitos das atletas
Associação Cearense de Atletas e Ex-Atletas de Futebol Feminino (ACAEFF) buscará melhore condições na modalidade
Na última quinta-feira (18), foi criada a Associação Cearense de Atletas e Ex-Atletas de Futebol Feminino (ACAEFF), iniciativa que marca um novo momento institucional da modalidade no estado e nasce com o objetivo de defender direitos, buscar melhores condições de trabalho e garantir voz às atletas e ex-atletas.
A fundação da associação foi oficializada em Assembleia Geral e representa uma resposta direta às demandas históricas do futebol feminino cearense, que ainda enfrenta desafios estruturais, falta de representatividade e pouca participação das atletas nos espaços de decisão. Segundo as fundadoras, a ACAEFF surge justamente para ocupar esse espaço, fortalecendo o diálogo com clubes, federação e poder público.
A diretoria eleita reflete a diversidade da modalidade no estado. Katiucy Castro assume a presidência, com Luana Silva como vice-presidente. A secretaria ficará a cargo de Karen Rocha, enquanto Tassiany Mota será a tesoureira. O Conselho Fiscal é formado por Kaline Costa, Fabiana Cavalcante e Natalia Thainá. A composição reúne atletas e ex-atletas do futebol de campo, futsal e fut7, ampliando o alcance e a representatividade da entidade.
Diretoria:
- Katiucy Castro ( Presidente)
- Luana Silva
- (Vice-Presidente)
- Karen Rocha
- (Secretaria)
- Tassiany Mota
- (Tesoureira)
- Kaline Costa
- (Conselheira Fiscal)
- Fabiana Cavalcante
- (Conselheira Fiscal)
- Natalia Thainá (Conselho Fiscal)
Onde acompanhar
@acaeff_ no instagram
Tudo sobre
