A mais recente edição da Bola de Ouro voltou a provocar discussões no mundo do futebol. O prêmio, entregue nesta semana pela revista France Football, consagrou o francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, como o melhor jogador de 2025. Para Rivaldo, o resultado foi justo, mas deixou espaço para questionamentos sobre outros nomes que brilharam na temporada.

— A Bola de Ouro cada ano tem polêmica, porque cada um vê de um jeito. Mas sou de não tirar mérito de quem ganhou. O Dembélé fez campeonatos muito bons, muitos gols e assistências e conquistou tudo o que disputou. Ele foi o destaque do PSG e merece esse reconhecimento — analisou Rivaldo, em entrevista exclusiva à Betfair.

O craque brasileiro lembrou que, além da conquista individual de Dembélé, o clube e o treinador também foram premiados, o que reforça o peso da temporada feita pelo atacante francês, mesmo que não tenha mais alguns dos craques que a equipe já contou no passado.

— O PSG já teve Messi, Mbappé e Neymar, mas nenhum conseguiu esse título. O Dembélé conseguiu, foi protagonista e tem todo o mérito por essa Bola de Ouro. Não podemos tirar isso dele — afirmou.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Para Rivaldo, Raphinha poderia ter vencido

Apesar de reconhecer a justiça na escolha do vencedor, Rivaldo não escondeu a decepção com a colocação de um brasileiro na disputa: Raphinha.

— A única situação que achei um pouco triste foi a do Raphinha. Ele ficou em quinto, mas fez uma temporada incrível, sendo artilheiro da Champions e marcando muitos gols. Pelo o que fez, poderia estar numa colocação melhor ou até conquistar a própria Bola de Ouro. Não é fácil fazer o que ele fez, e para mim merecia mais destaque — opiniou Rivaldo.

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira acredita que a eliminação precoce do Barcelona na Liga dos Campeões foi determinante para a queda de desempenho de Rafinha e de outros nomes fortes do elenco.

— Acho que o que aconteceu no jogo contra a Inter de Milão, que eles saíram da Champions, e não foram a final da Champions, foi aí que prejudicou tanto o Raphinha quanto o Lamine Yamal. Acredito que se tivessem ido para o jogo decisivo, teriam tudo para ser campeões. Com o Barcelona pelo menos chegando na última partida da Champions, os dois iam se destacar. E estava ali o Bola de Ouro, né? Como isso não aconteceu, o Dembélé conquistou essa premiação e não posso tirar os méritos de um jogador que se destacou muito no seu clube — apontou.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona contra a Inter de Milão (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Bola de Ouro: ontem e hoje

Rivaldo, que conquistou a Bola de Ouro em 1999, também foi questionado sobre as diferenças entre sua época e os dias atuais. Ele ressaltou que a dificuldade sempre existiu, mas que os critérios de avaliação mudam ao longo do tempo, o que acaba gerando polêmicas e diferentes interpretações a cada ano.

— Na minha época também não foi fácil, foi difícil, tinham grandes jogadores, era difícil você estar lá. Era difícil como agora também é difícil. A Bola de Ouro é conquistada pelo que a pessoa faz durante o campeonato, às vezes não é aquele grande jogador, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, mas é aquele jogador que fez uma grande temporada, que fez a diferença. É pelo destaque do jogador, mesmo aquele jogador não agradando a todo mundo, mas a gente tem que ver que naquele ano aquele jogador foi um destaque — finalizou o craque brasileiro.

