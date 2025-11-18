Meia do Santos passa por nova cirurgia no joelho

A meia-atacante Thaisinha, do time feminino o Santos, foi submetida a uma artroscopia do joelho esquerdo na manhã desta terça-feira (18). A camisa 10 fez um reparo de lesão na cartilagem e no menisco.

Segundo divulgado pelo clube, o procedimento foi feito no Hospital São Luiz do Morumbi, em São Paulo, pelo Dr. Moises Cohen e com a presença da Dra. Mariana Paro, médica do Santos. Em dezembro de 2024, ela também havia passado por uma artroscopia no mesmo joelho.

A cirurgia aconteceu sem intercorrências e a atleta logo iniciará a reabilitação junto ao Departamento Médico e de Fisioterapia do Santos FC após receber alta do hospital. Ela não entra em campo desde a derrota para o RB Bragantino, em 10 de outubro, e não há previsão de retorno aos gramados.

Em 2025, o Santos não se classificou para a segunda fase do Paulistão e disputará a Taça Paulista. A equipe enfrenta o São José neste sábado (22), às 10h, em Diadema, pelas quartas de final do torneio.

Thaisinha no Santos

Peça-chave no acesso do Santos à elite, Thaisinha viveu uma temporada intensa, marcada por altos e baixos. Disputou 15 partidas dos 29 jogos do Peixe no ano e anotou dois gols.

A meia-atacante está em sua segunda passagem pela Vila Belmiro. A primeira ocorreu entre 2009 e 2011, período em que despontou como uma das grandes promessas do futebol feminino brasileiro. O retorno veio em 2020, após experiência no Red Angels, da Coreia do Sul.

