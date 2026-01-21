A meio-campista Isadora do Amaral, de 26 anos, disputará a terceira temporada pelo Palmeiras em 2026 e não esconde suas expectativas. Neste ano, além do Paulistão e de competições nacionais, as Palestrinas voltam a disputar a Libertadores Feminina.

continua após a publicidade

O primeiro compromisso será diante do Corinthians, em 7 de fevereiro, às 16h, na Arena Barueri. Os rivais paulistas disputam a Supercopa Feminina em uma final de jogo único.

— Minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero ajudar o grupo dentro e fora de campo. Espero que a gente consiga alcançar os objetivos traçados pelo clube e fazer uma temporada competitiva, com muita entrega e ambição — diz ela.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Palmeiras segue em pré-temporada

O Verdão faz pré-temporada na Academia de Futebol, na Barra Funda, em São Paulo, antes de retornar à preparação em Vinhedo. Para Isadora, os primeiros dias já demonstram o que será a temporada.

— Foi muito positivo. Depois do período de descanso, dá aquela ansiedade boa de voltar à rotina, rever as meninas, sentir o clima do grupo novamente. A reapresentação foi marcada por muita energia, conversas boas e foco no trabalho. Todo mundo chegou com vontade de evoluir e isso fortalece ainda mais o elenco — avalia a meia.

continua após a publicidade

Natural de Matão, interior de São Paulo, Isadora tem passagens por Ferroviária, Minas Brasília, América Mineiro, Red Bull Bragantino e Bnot Netanya, de Israel. Ela está no Verdão desde 2024.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte nas partidas das Palestrinas!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.