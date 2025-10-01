Corinthians é favorito na Libertadores Feminina, opinam jornalistas
Além do Timão, São Paulo e Ferroviária representam o Brasil na competição
A bola vai rolar nesta semana para a Libertadores Feminina 2025, e o debate já ganhou força: quem chega mais longe entre os brasileiros? Para jornalistas especializdas em futebol feminino, o Corinthians aparece como favorito ao título, mas São Paulo e Ferroviária também têm peso na briga.
O Lance! ouviu três especialistas em futebol feminino sobre o favoritismo dos brasileiros no torneio continental.
Unanimidade? Times brasileiros despontam como favoritos ao título
Amanda Portífirio
Amanda Porfírio, jornalista e idealizadora do Fut das Minas, não hesita ao falar do Timão.
— O Corinthians chega para ser campeão mais uma vez. Em Libertadores, o clube sabe jogar e já mostrou isso nos últimos anos — relembra ela.
Sobre o São Paulo, estreante no torneio, Amanda aposta alto.
— Acho que o São Paulo tem forte potencial para chegar à semifinal ou até à final. Não me surpreenderia se tivéssemos uma final brasileira. O time já está cascudo, acostumado a decisões, e não vai tremer — analisa.
- Corinthians: campeão
- São Paulo: semifinal ou final
- Ferroviária: fase final
Suleima Sena
A opinião é compartilhada por Suleima Sena, idealizadora do Donas FC TV e autora dos livros “De trivela e sem firula” e “Donas do Jogo”:
— O Corinthians é um forte candidato ao título, acredito que chega à final. Mas também vejo o São Paulo com grande motivação e preparado emocionalmente. O Thiago Viana sabe trabalhar isso com as jogadoras, então o time pode ir muito longe na sua primeira Libertadores — opina a jornalista.
- Corinthians: Finalista e candidato ao título
- São Paulo: Finalista / pode chegar à decisão
- Ferroviária: fase final, sem especificar
Mariana Santos
Já Mariana Santos, integrante do Fut das Minas e comentarista dos canais GOAT e TNT Sports, projeta até o confronto decisivo:
— Corinthians, finalista e campeão. São Paulo, vice. Seria uma final muito equilibrada, porque os dois times estão entre os mais preparados da competição.
E a Ferroviária? Mariana lembra a tradição da Locomotiva, campeã em 2015 e 2020, e aponta o time como possível semifinalista.
— A Ferroviária tem uma história bonita e sempre chega com incógnitas. Já fez o improvável e pode aprontar de novo, mas vejo Corinthians e São Paulo mais maduros hoje — diz ela.
- Corinthians: Campeão
- São Paulo: Vice-campeão (perde a final para o Corinthians)
- Ferroviária: Semifinalista
