A bola vai rolar nesta semana para a Libertadores Feminina 2025, e o debate já ganhou força: quem chega mais longe entre os brasileiros? Para jornalistas especializdas em futebol feminino, o Corinthians aparece como favorito ao título, mas São Paulo e Ferroviária também têm peso na briga.

O Lance! ouviu três especialistas em futebol feminino sobre o favoritismo dos brasileiros no torneio continental.

➡️ Libertadores Feminina 2025: como chegam os brasileiros na competição

Unanimidade? Times brasileiros despontam como favoritos ao título

Amanda Portífirio

Amanda Porfírio, jornalista e idealizadora do Fut das Minas, não hesita ao falar do Timão.

— O Corinthians chega para ser campeão mais uma vez. Em Libertadores, o clube sabe jogar e já mostrou isso nos últimos anos — relembra ela.

Sobre o São Paulo, estreante no torneio, Amanda aposta alto.

— Acho que o São Paulo tem forte potencial para chegar à semifinal ou até à final. Não me surpreenderia se tivéssemos uma final brasileira. O time já está cascudo, acostumado a decisões, e não vai tremer — analisa.

Corinthians: campeão

campeão São Paulo: semifinal ou final

semifinal ou final Ferroviária: fase final

Amanda Porfírio, jornalista especializada em futebol feminino do 'Fut das Minas'. (Foto: reprodução/redes sociais)

Suleima Sena

A opinião é compartilhada por Suleima Sena, idealizadora do Donas FC TV e autora dos livros “De trivela e sem firula” e “Donas do Jogo”:

— O Corinthians é um forte candidato ao título, acredito que chega à final. Mas também vejo o São Paulo com grande motivação e preparado emocionalmente. O Thiago Viana sabe trabalhar isso com as jogadoras, então o time pode ir muito longe na sua primeira Libertadores — opina a jornalista.

Corinthians: Finalista e candidato ao título

Finalista e candidato ao título São Paulo: Finalista / pode chegar à decisão

Finalista / pode chegar à decisão Ferroviária: fase final, sem especificar

Suleima Sena, fundadora do Donas FC TV. (Foto: reprodução/redes sociais)

Mariana Santos

Já Mariana Santos, integrante do Fut das Minas e comentarista dos canais GOAT e TNT Sports, projeta até o confronto decisivo:

— Corinthians, finalista e campeão. São Paulo, vice. Seria uma final muito equilibrada, porque os dois times estão entre os mais preparados da competição.

E a Ferroviária? Mariana lembra a tradição da Locomotiva, campeã em 2015 e 2020, e aponta o time como possível semifinalista.

— A Ferroviária tem uma história bonita e sempre chega com incógnitas. Já fez o improvável e pode aprontar de novo, mas vejo Corinthians e São Paulo mais maduros hoje — diz ela.

Corinthians: Campeão

Campeão São Paulo: Vice-campeão (perde a final para o Corinthians)

Vice-campeão (perde a final para o Corinthians) Ferroviária: Semifinalista