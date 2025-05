Em seu retorno à Seleção após a medalha de prata nos Jogos de Paris, Marta avaliou o momento da Seleção feminina com Arthur Elias e refletiu sobre a carreira. A atacante do Orlando Pride completou 39 anos em fevereiro.

Questionada sobre a Copa do Mundo no Brasil, em 2027, a camisa 10 não escondeu o entusiasmo, mas pregou cautela quanto à participação ou não no torneio.

— Como brasileira, desde o primeiro momento que escolheram o Brasil para sediar e como atleta a gente sempre pensa (em estar na Copa). O meu pensamento não vai mudar porque será no Brasil. Eu quero viver um dia de cada vez. O professor sempre deixou muito claro que ele vai chamar quem está melhor no momento, independente da idade. — disse ela, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (29).

— Não adianta chegar aqui e dizer 'eu vou estar daqui a dois anos, vou jogar a Copa', porque vai depender do dia-a-dia. Por isso estou pensando desta forma e vivendo um dia de cada vez. — completou.

A fase de Marta

Marta atua pelo Orlando Pride desde 2017 e tem contrato com o clube norte-americano até 2026. Na atual temporada, soma três gols e uma assistência em onze partidas.

Recentemente, a brasileira foi eleita melhor jogadora de futebol feminino todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Na temporada 2024, a jogadora recebeu o Prêmio Marta de gol mais bonito do ano. Ela balançou as redes contra a Jamaica, em junho, rendendo o troféu. Ao longo da carreira, foi eleita seis vezes melhor jogadora do mundo.

Próximos jogos da Seleção feminina

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

