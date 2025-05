CBF faz proibição inusitada em jogo da Seleção feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, em nota divulgada na noite desta quarta-feira (28), que estão proibidas camisas de clubes no amistoso da Seleção Brasileira feminina com o Japão, na sexta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo. A entidade se diz "atenta às diretrizes de Segurança Pública".

No comunicado, a CBF garante que a medida foi adotada visando garantir tranquilidade ao ambiente para o público em Itaquera. A entidade incentivou o uso da camisa da Seleção para apoiar a equipe comandada por Arthur Elias.

- A presença de um grande número de torcedores com a camisa da Amarelinha vai tornar a festa para Seleção Brasileira mais bonita e especial - escreveu a entidade.

A bola rola para Brasil e Japão nesta sexta-feira às 21h30 (de Brasília), em mais uma data de preparação de olho na Copa América, a ser disputada em julho. Para evitar problemas antes de a bola rolar, os pedidos são de acesso com antecedência.

- A recomendação é para que todos respeitem a orientação e cheguem com antecedência, facilitando o acesso ao estádio. A recomendação deve ser seguida por todos para evitar contratempos na entrada. Contamos com a compreensão de todos para que esta partida seja marcada por entusiasmo, segurança e alegria. Vá para o estádio apoiar o Brasil com responsabilidade!

O Brasil também enfrentará a seleção japonesa feminina na segunda-feira (2 de junho), no Municipal Cícero de Souza, em Bragança Paulista. O último teste da Seleção Brasileira será no dia 27 de junho, contra a França, fora de casa.