No frio de 13 graus da noite paulistana, Arthur Elias realizou o último treino do Brasil nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena, local da partida contra o Japão. A bola rola nesta sexta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), com expectativa de mais de 30 mil torcedores nas arquibancadas.

A Seleção fez os ajustes finais e fechou a semana de treinamento com reconhecimento do gramado de jogo. Durante a semana, os treinos foram realizados no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, e apenas o treino de véspera na Arena.

A novidade foi a participação da atacante Jhonson, do Corinthians, que havia sido poupada do treino da quarta-feira por controle de carga. Desta forma, todas as atletas estarão à disposição nos amistosos.

Treino da Seleção Brasileira Feminina na NeoQuimica Arena. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Arthur Elias projeta jogo contra o Japão

Uma das equipes mais enfrentadas pela Seleção na Era Arthur Elias, o Japão ocupa a quinta colocação no ranking de seleções do futebol feminino.

No último confronto, as japonesas venceram por 2 a 1, de virada, nos Jogos de Paris, em 2024. A derrota foi lembrada por Arthur Elias durante coletiva pós-treino nesta quinta-feira (29). Para o treinador, trata-se de um adversário difícil.

— É um confronto sempre muito equilibrado, sempre foi, antes da minha chegada também. São duas seleções com cultura de futebol feminino forte, claro que com estilos diferentes — iniciou ele.

— As jogadoras brasileiras são criativas e fortes no confronto um contra um, enquanto as japonesas são dinâmicas o jogo inteiro e muito inteligentes — descreveu Arthur.

Ingressos para Brasil x Japão feminino

O primeiro encontro entre brasileiras e japonesas ocorre na sexta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A venda de entradas para o amistoso na capital paulista é vendido pelo site "Sou da Liga", com valores que variam de R$ 50 e R$ 100. Para acessar, clique aqui.

Conforme comunicado pela CBF, por questões de Segurança Pública não será permitido o acesso ao estádio com camiseta de time, apenas da Seleção Brasileira.

Próximos compromissos da Seleção feminina

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

