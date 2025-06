A Seleção Brasileira terá o grupo completo nesta terça-feira (24) para treinamentos para amistoso feminino contra a França. O jogo será nesta sexta-feira (27), às 16h10, no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

Jogadoras de Corinthians e São Paulo, que atuaram pelo Paulistão feminino, se unem ao grupo: Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza. Será a última partida do Seleção feminina antes da Copa América feminina. Relembre a última convocação de Arthur Elias aqui.

Destaque do dia

Enquanto algumas equipes estão de férias coletivas, como o Cruzeiro, outras seguem treinando para os desafios do Brasileirão feminino. Equipes da Série A2, como Santos, Atlético-MG e Fortaleza seguem na preparação para o jogo de acesso.

As Sereias da Vila conciliam a reta final da segunda divisão com o Paulistão feminino. O próximo desafio pelo estadual será em 9 de julho, no Joaquinzão, em jogo atrasado pela 4ª rodada.

Analuyza marcou o gol da vitória do Santos diante do Ação, pela Série A2 do futebol feminino. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Competições em andamento no futebol feminino

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

Agenda do dia

Treino da Seleção feminina em Grenoble, na França

Próximos jogos