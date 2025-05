A final da Champions League feminina, realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, recebeu 38.356 pessoas, entre torcedores de Arsenal e Barcelona e público geral, neste sábado (24). As inglesas ficaram com o título com gol de Blackstenius na reta final.

Presente na decisão, a pesquisadora e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Barreto, elogiou o clima de festa na capital portuguesa.

— É uma emoção sem tamanho. A cidade tá respirando essa final, muita gente, famílias, crianças, grupos de homens. Uma verdadeira sensação de final — diz Soraya, que torceu para o Barcelona.

Ao todo, a UEFA disponibilizou 25.000 ingressos ao público em geral, com 18.000 reservados para os torcedores das equipes finalistas, totalizando carga de 43.000 bilhetes. Os ingressos foram esgotados, mas restaram lugares na arquibancada.

Antes da partida, torcedores aproveitaram a Fan Fest do evento no Arco da Rua Augusta. Shows, ativações de marcas e estandes foram montados e movimentaram as ruas de Lisboa.

Barcelona tem maioria no estádio

A torcida catalã esteve em maioria nas arquibancadas. Além da proximidade com a Espanha, a torcida do Barça costuma lotar jogos como mandante. Detém, inclusive, a marca de maior público do futebol feminino, na disputa contra o Wolfsburg, pela Champions 2021/22, com mais de 91.648 torcedores no Camp Nou.

Em 2024, o Barcelona venceu o Lyon por 2 a 0 e conquistou a Champions feminina com recorde de público. O Estádio San Mamés, em Bilbao, Espanha, registrou um público de 50.827 espectadores.

Torcida do Arsenal faz festa após apito final

Após dezoito anos, as Gunners comemoraram mais uma Champions league, tornando-se a única equipe inglesa títulos do torneio. A festa tomou conta dos arredores do estádio, segundo relato de torcedores.

Na cerimônia de entrega da taça, atletas do Arsenal comemoraram o título com os torcedores, que cantaram, à capela, a música "We Are the Champions", da banda Queen.