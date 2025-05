O Brasil enfrenta a Colômbia neste sábado (24), às 17h30 (horário de Brasília), pela 5ª rodada do hexagonal final do Brasileirão feminino. A bola rola no Pascual Guerrero, em Cali, com transmissão do Sportv e do Globoplay.

A Colômbia está na terceira colocação na tabela, com sete pontos em quatro partidas. São duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento, e vem de revés diante do Paraguai por 1 a 0.

Já classificado para o Mundial no Marrocos, o Brasil está na quarta posição, com uma vitória e três empates. A Seleção fez uma campanha impecável na primeira fase, mas não conseguiu repetir o desempenho no hexagonal final.

Nesta última rodada, tanto brasileiras como colombianas podem levantar a taça, mas dependem de outros resultados.

No momento, o Paraguai lidera com 8 pontos, mesma pontuação do Equador. Essas duas seleções só dependem de si mesmas para o título. Nesta rodada, além de Brasil e Colômbia, Equador e Paraguai se enfrentam.

Confira as informações do jogo entre Colômbia x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA X BRASIL FEMININO

SUL-AMERICANO (FASE FINAL) - 5ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (24), às 17h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Palmira, Colômbia

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), com retransmissão do Globoplay (streaming) para assinantes

ESCALAÇÃO DO BRASIL

Ana Morganti; Allyne, Dulce Maria e Andreyna; Maria (Piauí), Pepê, Carol Melo e Ravenna; Julinha, Giovana Iseppe e Evelin.

ESCALAÇÃO DA COLÔMBIA

Isabella Tejada; Isabella Amada, Izabela Córtes, Sofía García e Shaira Collazos; Isabella Santa, Ana Clavijo e Vanessa Puerta; Ella Grace Martínez, Maura Henao e María Baldovino.