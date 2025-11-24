Lateral do São Paulo passa por cirurgia no tornozelo: 'Alívio'

A lateral-esquerda Bia Menezes deu o primeiro passo no retorno aos gramados. Nesta segunda-feira (24), a jogadora do São Paulo passou por cirurgia no tornozelo direito após romper ligamentos durante a disputa da Libertadores Feminina.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Nas redes sociais, Bia desabafou sobre o momento turbulento e exaltou a força emocional que a guiou até aqui.

— A cirurgia passou… e, sinceramente, nem sei explicar o alívio que sinto agora. Foram dias de medo, de ansiedade, de tentar ser forte quando por dentro eu só queria que tudo desse certo. E deu. Deus segurou minha mão o tempo todo. Hoje eu acordo no hospital com um corte no tornozelo, mas com o coração inteiro. Parece contraditório, mas não é. Às vezes a gente precisa quebrar um pouco por fora pra se reconstruir por dentro. E eu tô pronta. Esse é só o começo de uma nova fase, mais lenta, mais desafiadora, mais intensa, mas também a fase que vai me devolver aquilo que eu amo: estar em campo, ser quem eu sou, me sentir viva de novo. Agradeço a Deus por cada detalhe, por cada pessoa que torceu por mim e que tem vivido esse processo no dia a dia, por cada cuidado. A vida tirou o meu chão por um momento, mas a fé nunca me deixou cair. Agora é foco, paciência, disciplina e muita coragem. Eu volto. E volto mais forte", disse através das redes sociais — escreveu a atleta.

➡️ CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças

Bia Menezes, lateral do São Paulo, se recupera de lesão. (Foto: Reprodução)

Qual a lesão de Bia Menezes, do São Paulo

A lesão sofrida por Bia ocorreu na sindesmose, articulação fibrosa formada pelos ligamentos que conectam a tíbia e a fíbula na parte distal da perna.

continua após a publicidade

Antes do acidente, Bia fazia boa temporada pelo Tricolor. Em 2025, acumulou 32 jogos (31 como titular), marcou dois gols, distribuiu quatro assistências e disputou cinco competições: Supercopa do Brasil, Brasileirão, Paulista, Copa do Brasil e Libertadores.

Neste ano, Bia Menezes foi convocada para a Seleção Brasileira e conquistou seu primeiro título pelo clube, a Supercopa. Ela tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025.