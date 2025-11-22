Neste sábado, às 15h, o Cruzeiro recebe o América-MG para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro de 2025. Mesmo com a vantagem de 4 a 0 conquistada no primeiro confronto, a lateral Letícia Alves prega cautela e foco para ficar com a taça.

Aos 22 anos, Letícia já marcou dois gols e deu uma assistência em 19 partidas. Para ela, a vantagem no placar não diminui a atenção do grupo.

— A gente sabe que vantagem não garante nada. O foco tem sido total. A comissão trabalha muito ajustando detalhes e mantendo todo mundo concentrado. Queremos chegar fortes na decisão — afirma.

Leticia reforça que, apesar do resultado expressivo, a equipe treinada por Jonas Urias seguiu ajustando detalhes defensivos e ofensivos durante a semana.

— Trabalhamos bastante tomadas de decisão e alguns ajustes. O importante é minimizar erros e maximizar o que fazemos bem — explica a defensora.

— Somos muito unidas, dentro e fora de campo. Todo mundo se ajuda e isso cria um ambiente forte. Queremos fechar o ano com essa conquista e vamos entrar em campo com união e força — completa.

Campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro terminou a primeira fase na primeira colocação, com 13 pontos em cinco partidas. Nas semifinais, venceu o Itabirito no jogo de ida por 2 a 1 e empatou na volta por 2 a 2, garantindo vaga na final.

O primeiro jogo da decisão foi marcado por domínio da Raposa. A equipe superou o América-MG por 4 a 0, com gols marcados pela Letícia Ferreira (duas vezes), Vanessinha e Byanca Brasil.

