Jóia da base do Flamengo, a meia Kaylane vive uma semana importante em sua carreira. A jogadora de 16 anos, titular na final do Carioca Feminino Sub-20, saiu da Gávea, onde ocorreu o jogo, e partiu para a Granja Comary, onde a Seleção Brasileira Sub-17 se prepara para a Copa do Mundo da categoria.

O time está concentrado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, desde o dia 24 de setembro e fica até 7 de outubro. No entanto, a camisa 10 rubro-negra retorna para a capital à tempo de disputar o jogo de volta da final, no dia 5 (domingo).

Neste ano, o Mundial será disputado no Marrocos, o primeiro país africano a receber a competição. Com 24 seleções, os jogos ocorrem entre 17 de outubro e 8 de novembro.

Do Flamengo à Seleção

Convocada por Rilany Silva para a preparação para a Copa do Mundo Feminina Sub-17, Kaylane Vieira saiu do estádio da Gávea pronta para se apresentar em Teresópolis. Sobre a mudança de ares, a jogadora se disse acostumada e vê de forma positiva mais uma oportunidade na Seleção.

— É uma semana importante tanto lá (na Seleção), como aqui (no Flamengo). Estou bem de boa com essa questão, sei lidar bem com isso. É focar na preparação para o Mundial e depois para a final do Carioca e, se possível, ir bem nos dois e ganhar aqui e lá.

A camisa 10 vem sendo peça importante para os dois times, presente nas conquistas da Copinha de 2023 e Brasileirão Sub-20 de 2024, pelo Rubro-Negro, e no Sul-Americano Sub-17, com o Brasil. Também disputou a Copa do Mundo Sub-17 em 2024 com a Amarelinha.

Kaylane avalia o empate entre Fla e Flu

No primeiro jogo da decisão, o Flamengo teve mais volume de jogo, mas faltou efetividade no último terço e o placar terminou igualado em 1 a 1. O Rubro-Negro é o detentor do título e busca o bicampeonato.

— Bom, não foi um jogo ruim, mas eu acho que tem coisas que ainda que precisamos melhorar. E isso a gente leva de aprendizado para o próximo jogo. Não foi o jogo que a gente costuma fazer, mas a gente vai dar o melhor no próximo para tentar fazer melhor — avaliou Kaylane.

