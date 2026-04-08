Kansas x Corinthians: onde assistir amistoso feminino pela Teal Rising Cup
Brabas entram em campo às 22h desta quinta-feira (9)
O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (9), às 22h (horário de Brasília), diante do Kansas City Current, em duelo válido pela semifinal da Teal Rising Cup. A partida será disputada no CPKC Stadium, casa da equipe norte-americana, que é anfitriã do torneio.
Na edição 2025 do torneio, as Brabas venceram o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles. Na final, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol corinthiano, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.
Corinthians na Teal Rising Cup
Para a competição internacional, a técnica Emily Lima relacionou 19 jogadoras. O time chega com desfalques importantes por conta da Data Fifa, como Lelê, Thaís Ferreira, Duda Sampaio e Ana Vitória, além de estrangeiras convocadas. Por outro lado, a atacante Carol Nogueira volta a ficar à disposição após se recuperar de lesão, enquanto Jhonson ficou fora por opção técnica.
A lista de inscritas do Corinthians para a Teal Rising Cup conta com nomes experientes como Andressa Alves, Gabi Zanotti, Tamires e Erika, além de jovens que vêm ganhando espaço no elenco. Confira:
- Andressa Alves
- Ariel Godoi
- Carol Nogueira
- Duda Mineira
- Erika
- Gabi Zanotti
- Ivana Fuso
- Jaqueline
- Juliete
- Letícia Monteiro
- Letícia Teles
- Manu Olivan
- Nicole
- Paola Garcia
- Rafa Rocha
- Rhaizza
- Rillary
- Tamires
- Vic Albuquerque
FICHA TÉCNICA – KANSAS CITY CURRENT X CORINTHIANS
- Teal Rising Cup – Semifinal
- Data e horário: quinta-feira, 22h (horário de Brasília)
- Local: CPKC Stadium, Kansas City
- Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)
