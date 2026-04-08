imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Kansas x Corinthians: onde assistir amistoso feminino pela Teal Rising Cup

Brabas entram em campo às 22h desta quinta-feira (9)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/04/2026
18:51
Kansas e Corinthians duelam pela Teal Rising Cup.
imagem cameraKansas e Corinthians duelam pela Teal Rising Cup.
O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (9), às 22h (horário de Brasília), diante do Kansas City Current, em duelo válido pela semifinal da Teal Rising Cup. A partida será disputada no CPKC Stadium, casa da equipe norte-americana, que é anfitriã do torneio.

Na edição 2025 do torneio, as Brabas venceram o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles. Na final, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol corinthiano, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.

Corinthians na Teal Rising Cup

Para a competição internacional, a técnica Emily Lima relacionou 19 jogadoras. O time chega com desfalques importantes por conta da Data Fifa, como Lelê, Thaís Ferreira, Duda Sampaio e Ana Vitória, além de estrangeiras convocadas. Por outro lado, a atacante Carol Nogueira volta a ficar à disposição após se recuperar de lesão, enquanto Jhonson ficou fora por opção técnica.

A lista de inscritas do Corinthians para a Teal Rising Cup conta com nomes experientes como Andressa Alves, Gabi Zanotti, Tamires e Erika, além de jovens que vêm ganhando espaço no elenco. Confira:

  1. Andressa Alves
  2. Ariel Godoi
  3. Carol Nogueira
  4. Duda Mineira
  5. Erika
  6. Gabi Zanotti
  7. Ivana Fuso
  8. Jaqueline
  9. Juliete
  10. Letícia Monteiro
  11. Letícia Teles
  12. Manu Olivan
  13. Nicole
  14. Paola Garcia
  15. Rafa Rocha
  16. Rhaizza
  17. Rillary
  18. Tamires
  19. Vic Albuquerque

FICHA TÉCNICA – KANSAS CITY CURRENT X CORINTHIANS

  • Teal Rising Cup – Semifinal
  • Data e horário: quinta-feira, 22h (horário de Brasília)
  • Local: CPKC Stadium, Kansas City
  • Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)
Gabi Zanotti comemora gol pelo Corinthians na Libertadores Feminina. (Foto: Conmebol/Divulgação)
Gabi Zanotti comemora gol pelo Corinthians na Libertadores. (Foto: Conmebol/Divulgação)

