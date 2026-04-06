Sem Jhonson, Corinthians desembarca nos EUA com 19 jogadoras para a disputa da Teal Rising Cup

O Corinthians desembarcou nesta segunda-feira (6) em Kansas, nos Estados Unidos, onde disputará a Teal Rising Cup. A técnica Emily Lima convocou 19 jogadoras para o torneio internacional.

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Entre as ausências, Jhonson ficou fora por opção técnica, conforme apuração do Lance! junto ao estafe da atleta - no último mês, ela voltou a marcar, apresentou um mal estar e suspeita de síndrome febril antes da viagem para o jogo contra o Botafogo, pelo Brasileirão Feminino, e também vinha treinando com a equipe sub-20. A atacante Carol Nogueira é a novidade na lista, após ter se recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Também não viajaram Agustina, em reabilitação de lesão muscular na perna esquerda, Juliana Passari, que se recupera de lesão muscular na coxa direita, e Thaís Regina, ainda em processo de recuperação após cirurgia por fratura na fíbula esquerda.

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Jogadoras convocadas para seleções nacionais desfalcam o Timão. São os casos de Lelê, Thaís Ferreira, Gi Fernandes, Ana Vitória e Duda Sampaio, da Seleção Brasileira, Belén Aquino (Uruguai) e Gisela Robledo (Colômbia).

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Jhonson durante treino do Corinthians em Londres, na Inglaterra. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

A competição será disputada no CPKC Stadium e contará com semifinais e finais em jogo único. Na estreia, o Corinthians enfrenta o Kansas City Current no dia 9 de abril, às 20h (horário local). No mesmo dia, às 17h, Club América e Palmeiras fazem o outro confronto. A decisão e a disputa pelo terceiro lugar acontecem em 12 de abril, também no CPKC Stadium, às 20h e 17h (horário local), respectivamente.

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