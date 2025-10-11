Jogo da Libertadores atrasa por situação inusitada; saiba motivo
Confronto entre Ferroviária e Indepediente del Valle estava previsto para 20h
- Matéria
- Mais Notícias
A partida entre Ferroviária e Independiente del Valle, válida pelas quartas de final da Libertadores Feminina 2025, não começou no horário previsto, às 20h deste sábado (11). O jogo acontece no Estádio Francisco Urbano, em Morón, província de Buenos Aires.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Quartas de final da Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo
Futebol Feminino11/10/2025
- Lance! Biz
Veja quanto as equipes brasileiras ainda podem faturar na Libertadores Feminina
Lance! Biz10/10/2025
- Futebol Feminino
Craque do Corinthians lidera artilharia da Libertadores Feminina; veja ranking
Futebol Feminino11/10/2025
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Segundo comunicado da organização, o atraso foi causado pela incidência de raios nas proximidades do Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, o que levou à suspensão temporária das atividades por segurança.
O que disse a Conmebol
Inicialmente, a Conmebol informou que o duelo começaria com 20 minutos de atraso, mas, após nova avaliação das condições climáticas, confirmou um novo adiamento, com início previsto para 20h45 (de Brasília).
De acordo com o regulamento da Libertadores, caso a partida não seja realizada na noite deste sábado (11), ela poderá ser reagendada para até 24 horas após a data originalmente prevista. Confira comunicado publicado pela Conmebol em uma rede social.
⚠️ Retraso debido a condiciones meteorológicas adversas.— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 11, 2025
🚨 Atraso devido ao mau tempo.
🏆 CONMEBOL #LibertadoresFEM
➡️ Gabi Zanotti faz hat-trick, Corinthians elimina Boca Juniors e avança na Libertadores
Partida define adversário do Corinthians na Libertadores
O Corinthians é a primeira equipe classificada às semifinais da Libertadores Feminina 2025. Com três gols de Gabi Zanotti e um de Jhonson, as Brabas venceram por 4 a 0.
Semifinais – possíveis confrontos
14/10: Corinthians x Vencedor de Ferroviária x Independiente Dragonas
Possíveis combinações:
- Corinthians x Ferroviária
- Corinthians x Independiente Dragonas
15/10: Vencedor Colo-Colo x Vencedor do outro confronto do mesmo lado da chave
Possíveis combinações:
- Colo-Colo x Deportivo Cali
- Colo-Colo x São Paulo
- Libertad x Deportivo Cali
- Libertad x São Paulo
Disputa do 3º lugar – 18/10
Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10
Final – 18/10
Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10
- Matéria
- Mais Notícias