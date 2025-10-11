menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Jogo da Libertadores atrasa por situação inusitada; saiba motivo

Confronto entre Ferroviária e Indepediente del Valle estava previsto para 20h

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/10/2025
20:24
Francisco Urbano recebe Ferroviária x Indepediente del Valle, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
imagem cameraFrancisco Urbano recebe Ferroviária x Indepediente del Valle, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
A partida entre Ferroviária e Independiente del Valle, válida pelas quartas de final da Libertadores Feminina 2025, não começou no horário previsto, às 20h deste sábado (11). O jogo acontece no Estádio Francisco Urbano, em Morón, província de Buenos Aires.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Segundo comunicado da organização, o atraso foi causado pela incidência de raios nas proximidades do Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, o que levou à suspensão temporária das atividades por segurança.

Ferroviária é um dos times brasileiros na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Ferroviária é um dos times brasileiros na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)

O que disse a Conmebol

Inicialmente, a Conmebol informou que o duelo começaria com 20 minutos de atraso, mas, após nova avaliação das condições climáticas, confirmou um novo adiamento, com início previsto para 20h45 (de Brasília).

De acordo com o regulamento da Libertadores, caso a partida não seja realizada na noite deste sábado (11), ela poderá ser reagendada para até 24 horas após a data originalmente prevista. Confira comunicado publicado pela Conmebol em uma rede social.

➡️ Gabi Zanotti faz hat-trick, Corinthians elimina Boca Juniors e avança na Libertadores

Partida define adversário do Corinthians na Libertadores

O Corinthians é a primeira equipe classificada às semifinais da Libertadores Feminina 2025. Com três gols de Gabi Zanotti e um de Jhonson, as Brabas venceram por 4 a 0.

Semifinais – possíveis confrontos
14/10: Corinthians x Vencedor de Ferroviária x Independiente Dragonas
Possíveis combinações:

  • Corinthians x Ferroviária
  • Corinthians x Independiente Dragonas

15/10: Vencedor Colo-Colo x Vencedor do outro confronto do mesmo lado da chave
Possíveis combinações:

  1. Colo-Colo x Deportivo Cali
  2. Colo-Colo x São Paulo
  3. Libertad x Deportivo Cali
  4. Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10
Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10
Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10

