Jogadora do Corinthians é absolvida em caso de doping

A lateral-direita Gi Fernandes, do Corinthians, foi absolvida integralmente pela FIFA no processo disciplinar por doping durante a Copa do Mundo Sub-20 Feminina de 2024. O exame havia apontado a presença de boldenona, um esteroide anabolizante derivado da testosterona.

O caso ocorreu em setembro de 2024, durante a disputa do torneio na Colômbia. Após o resultado positivo, Gi foi afastada preventivamente pelo clube enquanto o processo era analisado, mas voltou às atividades em fevereiro. Nas redes sociais, ela comemorou a decisão.

A defesa alegou que a atleta consumiu carne contaminada na Colômbia. Em fevereiro, a FIFA revogou a suspensão provisória e Gi foi reintegrada ao elenco corinthiano. Nesta temporada, soma duas assistências em 14 jogos pelas Brabas na atual temporada. Nas redes sociais, ela comemorou a decisão.

— Desde o primeiro momento, apesar de todo o desgaste emocional, mantive a confiança de quem sempre agiu com responsabilidade e respeito às regras. Estive sob acompanhamento constante da comissão da CBF, segui todos os protocolos antidoping e consumi apenas refeições oficiais fornecidas durante a competição. O exame detectou a presença de boldenona, substância que estudos da WADA comprovam ser usada legalmente na pecuária colombiana — o que pode gerar contaminação alimentar mesmo em atletas que tomam todos os cuidados, como foi o meu caso. A FIFA reconheceu que não houve culpa, negligência ou dolo da minha parte, e que a violação foi puramente técnica, sem qualquer justificativa para punição. — escreveu Gi Fernandes.

Corinthians na temporada

O Corinthians fechou a primeira fase do Brasileirão na vice-liderança e terá o Bahia pela frente nas quartas de final. Com jogos de ida e volta marcados para agosto, as Brabas decidem em casa.

No Paulistão, o time de Lucas Piccinato também está na segunda colocação. Na última rodada, sofreu revés para o São Paulo por 2 a 1.