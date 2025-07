A lateral-esquerda Fátima Dutra, da Ferroviária, tem ganhado espaço com Arthur Elias na disputa da Copa América Feminina. Ela foi titular na goleada da Seleção diante da Bolívia, por 6 a 0, pela 3ª rodada.

Natural de Fortaleza (CE), Fátima começou no projeto Menina Olímpica e depois teve passagens por Tiradentes (PI), XV de Piracicaba, 3B da Amazônia, Vitória das Taboacas e Ceará. Depois, migrou para o futebol português, onde atuou por Torreense e Sporting, até voltar para o Brasil, em 2024, para defender a Ferroviária.

— É muito bom para o Nordeste, mostra que lá também tem qualidade, independente se está jogando fora da região ou não — analisou a lateral.

Fátima Dutra celebra chance na Seleção e fala sobre disputa com Yasmin

O Lance! conversou com Fátima Dutra durante a preparação da Seleção para a Copa América, na Granja Comary, antes de embarcar para a Copa América Feminina. Na ocasião, ela falou sobre a oportunidade de disputar a primeira competição pela amarelinha.

— A sensação (de estar na Seleção) é de muita felicidade, de gratidão por estar fazendo parte deste trabalho que é incrível. Mesmo em pouco tempo, já estar aqui na Seleção, que era um objetivo, é incrível — disse a jogadora.

Aos 25 anos, Fátima Dutra disputa posição com Yasmin, do Real Madrid, e destacou a concorrência.

— A concorrência é saudável, todos nós nos ajudamos no dia a dia e nós temos um carinho uma pela outra, e o que prevalece é o objetivo do grupo, da equipe. Independente de quem jogue, vai fazer bem a função. Estamos todos bem servidos — declarou a lateral.

No duelo contra a Bolívia, um lance envolvendo a lateral chamou atenção. Ela acabou se complicando em um lance e levando a pior, com possibilidade de ter lesionado o joelho. A jogadora da Ferroviária conseguiu ficar de pé, mas foi substituída na sequência. Apesar do susto, ela treinou e está relacionada para a partida contra o Paraguai, nesta terça-feira (22), às 21h.