O Centro de Apoio ao Futebol Feminino (CAFF), iniciativa apoiada pelo Flamengo, brilhou na IberCup 2025 e trouxe para Campo Grande, no Rio de Janeiro, o troféu da Série Ouro na categoria sub-14. No último domingo (20), a equipe carioca confirmou o título no maior campeonato de futebol infantil do mundo.

Comandado por Ana Clara Santos, o elenco venceu todas as partidas disputadas no Clube de Aeronáutica, na Barra da Tijuca, e impressionou pelos números: foram 18 gols marcados e apenas um sofrido em quatro jogos.

A decisão foi a mais equilibrada da trajetória. O CAFF superou o Dellas Gol por 1 a 0, com o gol do título anotado pela meio-campista Ana Júlia Araújo, camisa 7 do time.

— É preciso acreditar em cada menina. Trouxemos atletas com apenas três, quatro meses no CAFF, junto com outras que já disputam a terceira IberCup. Existe uma base sólida aqui, e a nossa receita do sucesso é o trabalho e acreditar em cada uma, sempre dando chance para novas meninas ocuparem esses espaços — destacou a coordenadora Ana Clara Santos.

Parceria com o Flamengo visa formação de atletas

Referência na formação de jogadoras, o CAFF atende meninas de 7 a 16 anos e mantém parceria com o Flamengo feminino, além de já ter revelado atletas para diversos clubes.

— Não é fácil trabalhar só com futebol feminino, mas graças a Deus o cenário vem mudando. As meninas estão conquistando espaço e mostrando que também podem alcançar o sucesso no futebol — completou a coordenadora.

Com o título, o CAFF garantiu classificação direta para a IberCup Cascais 2026, em Portugal.

— Somos muito gratos aos organizadores da IberCup por não abandonarem o futebol feminino e criarem espaço para essas meninas. É uma competição internacional de ampla visibilidade. Espero que, daqui para frente, cada uma consiga alcançar seus objetivos dia após dia — celebrou Ana Clara Santos.

