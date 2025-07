O técnico Hoffmann Túlio, ex-Fluminense e Palmeiras, é o novo treinador do Itabirito Futebol Club, de Itabirito (MG), segundo apuração do Lance!. Hoffmann está sem clube desde 20 de junho, quando deixou o Tricolor das Laranjeiras.

A reportagem procurou o treinador, que preferiu não comentar oficialmente o tema. Entretanto, pessoas ligadas ao Itabirito confirmaram o acerto, e as partes chegaram a um desfecho positivo nesta terça-feira (22). O contrato será assinado na quarta (23) e Hoffmann inicia a preparação para o Campeonato Mineiro Feminino.

Internamente, o time mineiro avaliou Hoffmann como um bom nome para estruturar o projeto para a Série A2 na próxima temporada. Ainda sim, entendia as dificuldades da negociação por se tratar de um "outro nível" de treinador, já que Hoffmann vem de uma primeira divisão nacional. Mas a possibilidade de retornar ao futebol mineiro e o projeto apresentado pela equipe convenceram o comandante.

Carreira de Hoffmann e conquistas pelo Flu

Após a saída do Flu, Hoffmann optou por passar um tempo em sua cidade natal, Belo Horizonte, curtindo a família. O treinador é tricampeão mineiro (2018, 2019 e 2020), e tem passagens por América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, além de Palmeiras e Fluminense.

Hoffmann quando treinou o Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Em quase três temporadas no Fluminense, Hoffmann subiu o clube ao Brasileirão Feminino A1 e se manteve na primeira divisão por dois anos.

Itabirito cresce no futebol feminino

Fundado em 2022, o Itabirito é um dos clubes caçulas de Minas Gerais e se tornou uma Sociedade Anônima de Futebol em 2024. Além do futebol masculino, também mantêm investimentos na modalidade feminina e alcançou, nesta temporada, um acesso inédito à segunda divisão nacional.

A campanha da Série A3 teve classificação na vice-liderança do Grupo A3, com 5 pontos em três jogos. No mata-mata, eliminou o Coritiba e o Pérolas Negras, alcançando o acesso, mas caiu na semifinal para o Vila Nova, perdendo a vaga na decisão.

Em 12 de julho, o time anunciou o desligamento do então treinador Rodrigo Campos, após quatro vitórias e 11 jogos. No segundo semestre, a equipe disputa o Campeonato Mineiro Feminino 2025.