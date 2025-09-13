Isa Haas aponta o que o Cruzeiro precisa para vencer o Corinthians: ‘Efetividade’
Zagueira inicia como titular neste domingo (14)
Neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), o Cruzeiro enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. Após o empate por 2 a 2 no Independência, em Belo Horizonte (MG), as Cabulosas precisam de uma vitória para levantar o título inédito.
Isa Haas, zagueira da Raposa e da Seleção Brasileira, avalia o desempenho da equipe na primeira partida e projeta a final.
— Faltou sermos mais efetivas quando estávamos em um momento melhor na partida. O 2 a 2 faz com que seja um novo jogo, e é isso: temos 90 minutos para melhorar alguns pontos e sermos efetivas em São Paulo — avaliou a zagueira Isa Haas, em entrevista à Betfair, patrocinadora do time celeste.
➡️ Longevidade no futebol feminino: veteranas do Brasileirão mostram o caminho
A expectativa é de grande público em Itaquera, com mais de 35 mil torcedores confirmados. Do lado visitante, a promessa é repetir a festa da torcida cruzeirense no jogo de ida, que levou quase 20 mil pessoas ao Independência. Companheira de Haas na defesa, Vitória Calhau destacou a força que vem das arquibancadas.
— É muito importante pra gente ter o apoio da torcida. Eles sempre nos abraçaram, mas nesta temporada tem sido ainda mais especial contar com a presença deles no estádio. Nos últimos jogos, tanto em casa quanto fora, foi uma atmosfera incrível que nos ajuda muito dentro de campo. Eles com certeza são nossa 12ª jogadora — afirmou.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Informações da final do Brasileirão Feminino
- Corinthians x Cruzeiro
- 📍 Neo Química Arena
- 📅 Domingo, 14 de setembro de 2025
- ⏰ 10h30
- Site para compra de ingressos: www.fieltorcedor.com.br
- Onde assistir: TV Brasil, TV Globo e Sportv
