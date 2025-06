Com a ajuda do pai de Neymar, Santos vai inaugurar novo CT da base e do feminino

O Santos vai inaugurar, nesta segunda-feira pela manhã (09), o novo CT da base e do time feminino. A estrutura moderna conta com 1.100 m² de área construída e passará a ser referência em inovação, sustentabilidade e excelência.

O projeto foi doado ao clube, com investimento estimado em mais de R$ 8 milhões. A iniciativa foi um pedido do ídolo do clube, o ex-lateral Léo Bastos, que é o atual coordenador do setor.

Projeto da reformulação do CT da base e do feminino custou R$ 8 milhões e será doado para o clube. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

A nova estrutura foi liderada pelo pai de Neymar, que anteriormente já havia comandado as reformas do vestiário da Vila Belmiro.

Quando o clube anunciou a iniciativa, o pai do jogador afirmou que era o momento de retribuir o que o Santos fez pelo filho.

-O Santos é parte da nossa história, e poder retribuir com algo tão significativo é motivo de honra para nós. Este centro é mais do que concreto e tecnologia, é um investimento no futuro de centenas de jovens talentos que sonham em trilhar o mesmo caminho. Fizemos questão de liderar essa iniciativa com responsabilidade, respeito à história do clube e visão de longo prazo - disse Neymar da Silva Santos, presidente da NR Sports

O projeto:

A execução do projeto foi de responsabilidade da ModuLight, joint venture entre a Lightwall e o Grupo SteelCorp.

A empresa adotou o sistema de construção modular industrializada, com 49 módulos pré-fabricados em ambiente controlado e já equipados com elétrica, hidráulica e toda a infraestrutura integrada. O método reduz prazos, custos e impactos ambientais. A nova estrutura terá mais que o dobro da área anterior, passando de 500 m² para 1.100 m². Tudo foi feito sem interromper as atividades do clube.

Para garantir agilidade e não impactar o funcionamento do CT, toda a montagem inicial foi realizada fora do clube. Os módulos foram pré-montados no Litoral Plaza Shopping, que ofereceu apoio logístico e estrutural ao longo de dois meses.