Neto responde Lula após declaração do presidente sobre o Corinthians: ‘Verdade’

O presidente Lula desabafou sobre o atual momento do Corinthians, em entrevista à Rádio BandNews FM, nesta terça-feira (12). O político se mostrou preocupado com os bastidores da política do Timão, além de questionar o desempenho da equipe nesta temporada.

Durante o desabafo, Lula questionou o apresentador Neto sobre o momento em que o clube atravessa. O ídolo corintiano aproveitou a oportunidade para responder o presidente e reforçou que o clube está uma baderna.

- Não sei se vocês viram, mas o presidente falou de mim ontem. Como o Lula falou de mim ontem, vou responder para o corintiano Lula, que eu gosto dele. Como ele perguntou: ‘Neto, que baderna é essa no Corinthians?’, eu respondo: É verdade, presidente! É uma baderna mesmo. É presidente que pede impeachment, é cara que tomou as coisas de mão grande, é estádio que o cara não pagou R$ 706 milhões e que a maioria das pessoas falam que o senhor deu… - disse o apresentador, antes de completar.

- Vou dizer uma coisa para você presidente, sabe por que o Corinthians está nessa baderna? Porque eles não pagam imposto, porque eles enganaram o torcedor corintiano, porque eles estão com 300/400/500 mil ações trabalhistas, eles usam o cartão corporativo para comprar tadala (remédio para tratar disfunção erétil). Sabe o que todos os presidentes que passaram pelo clube nos últimos anos, presidente? Eles trucidaram o clube - concluiu Neto.

Apesar de eliminar o maior rival nas oitavas de final da Copa do Brasil, na última semana, o Corinthians atravessa um momento turbulento na temporada. Com apenas 22 pontos em 19 partidas, o Timão estacionou na 13ª posição, a apenas seis pontos da zona de rebaixamento. Além disso, a equipe está há cinco jogos sem saber o que é vencer pelo Campeonato Brasileiro.

Lula mostra preocupação sobre momento do Corinthians

O presidente se mostrou preocupado com o momento vivido pelo clube, principalmente, por conta de questões políticas internas no Parque São Jorge. Lula questionou o desempenho dentro de campo, tendo como foco da crítica a campanha no Brasileirão. Para tentar entender o atual cenário do Alvinegro, o Lula pediu ajuda para Craque Neto, ídolo do Timão.

- Neto, por favor, me ajuda a entender: sou corintiano desde 1954. […] Já passei fome, tomei chuva e apanhei por causa do Corinthians. Sou um cara inconformado. Como o Corinthians chegou na baderna que virou? Parece uma Torre de Babel que ninguém compreende ninguém - iniciou o presidente, antes de completar.

- Temos só 22 pontos na tabela em 19 jogos. Não é possível. Isso com os jogadores ganhando um salário razoável. O que está acontecendo, Craque Neto? Você que entende de Corinthians como ninguém… De vez em quando, no almoço, assisto a você. Queria uma explicação para a torcida mais sofrida deste país - concluiu.