Gotham x Corinthians feminino: onde assistir e escalações
Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28) por vaga na final
Gotham e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 9h30 (horário de Brasília), pela semifinal da Copa dos Campeões Feminina. A bola rola no Estádio Brentford, na Inglaterra, com transmissão da Cazé TV (Youtube) e do DAZN (streaming).
Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 5 euros para crianças e 13 para adultos no site www.fifa.com/pt/tickets.
Como chega o Gotham
O Gotham chega ao confronto com a moral de ter sido campeão da Copa dos Campeões da Concacaf feminina 2024/25 e da última edição da National Women's Soccer League. O time conta com as brasileiras Gabi Portilho, ex-Corinthians, e Bruninha, ex-Santos. Por outro lado, a espanhola Esther González, artilheira da temporada passada com 15 gols, não jogará.
Como chega o Corinthians
O Corinthians quer fazer história na competição. Campeãs da Libertadores Feminina em 2025, as Brabas apostam na artilheira Gabi Zanotti, na goleira Lelê, a meia Duda Sampaio e outros nomes de destaque. O Timão enfrentou baixas por lesão das zagueiras Agustina e Thaís Regina, e teve atraso nas chegadas de Gisela Robledo, Paola García e Day Rodríguez por questões burocráticas, que não atuarão.
Arsenal e ASFAR disputam segunda vaga na decisão
Mais tarde, às 15h (de Brasília), Arsenal (Inglaterra) e ASFAR(Marrocos) duelam pela segunda vaga na final da Copa dos Campeões. As equipes entram em campo também no Brentford, com transmissão da Cazé TV. Quem avançar disputa a final no domingo (1).
Gotham x Corinthians: onde assistir
ONDE ASSISTIR - GOTHAM X CORINTHIANS
- Data: quarta, 28 de janeiro
- Horário: 9h30(horário de Brasília)
- Local: Estádio Brentford, em Londres, na Inglaterra
- Onde assistir: Cazé TV (Youtube) e DAZN
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Erika (Letícia Teles), Tamires; Duda Sampaio, Ana Vitória, Vic Albuquerque; Belén Aquino, Gabi Zanotti e Jaqueline (Jhonson).
GOTHAM: Ann-Katrin Berger; Mandy Freeman, Lilly Ann Reale, Jess Carter, Emily Sonnett; Jaelin Howell, Margaret Purce, Jaedyn Shaw, Sarah Schupansky, Rose Lavelle e Harper.
