Futebol Feminino

Gotham x Corinthians feminino: onde assistir e escalações

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28) por vaga na final

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
17:55
Atualizado há 1 minutos
Gotham e Corinthians duelam pela Copa dos Campeões Feminina.
Gotham e Corinthians duelam pela Copa dos Campeões Feminina.
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gotham e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 9h30 (horário de Brasília), pela semifinal da Copa dos Campeões Feminina. A bola rola no Estádio Brentford, na Inglaterra, com transmissão da Cazé TV (Youtube) e do DAZN (streaming).

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 5 euros para crianças e 13 para adultos no site www.fifa.com/pt/tickets.

Como chega o Gotham

O Gotham chega ao confronto com a moral de ter sido campeão da  Copa dos Campeões da Concacaf feminina 2024/25 e da última edição da National Women's Soccer League. O time conta com as brasileiras Gabi Portilho, ex-Corinthians, e Bruninha, ex-Santos. Por outro lado, a espanhola Esther González, artilheira da temporada passada com 15 gols, não jogará.

Gabi Portilho em campo pelo Gotham na NWSL (Foto: Reprodução/Gotham)
Gabi Portilho em campo pelo Gotham na NWSL (Foto: Reprodução/Gotham)

Como chega o Corinthians

O Corinthians quer fazer história na competição. Campeãs da Libertadores Feminina em 2025, as Brabas apostam na artilheira Gabi Zanotti, na goleira Lelê, a meia Duda Sampaio e outros nomes de destaque. O Timão enfrentou baixas por lesão das zagueiras Agustina e Thaís Regina, e teve atraso nas chegadas de Gisela Robledo, Paola García e Day Rodríguez por questões burocráticas, que não atuarão.

Ensaio fotográfico da campanha Brabas in London, com atletas do time feminino do Corinthians. (Foto: Gael Oliveira / Thinkers Management)
Ensaio fotográfico da campanha Brabas in London, com atletas do time feminino do Corinthians. (Foto: Gael Oliveira / Thinkers Management)

Arsenal e ASFAR disputam segunda vaga na decisão

Mais tarde, às 15h (de Brasília), Arsenal (Inglaterra) e ASFAR(Marrocos) duelam pela segunda vaga na final da Copa dos Campeões. As equipes entram em campo também no Brentford, com transmissão da Cazé TV. Quem avançar disputa a final no domingo (1).

Arsenal campeão da Champions feminina. (Foto: Arsenal/Divulgação)
Arsenal campeão da Champions feminina. (Foto: Arsenal/Divulgação)

Gotham x Corinthians: onde assistir

ONDE ASSISTIR - GOTHAM X CORINTHIANS

  • Data: quarta, 28 de janeiro
  • Horário: 9h30(horário de Brasília)
  • Local: Estádio Brentford, em Londres, na Inglaterra
  • Onde assistir: Cazé TV (Youtube) e DAZN

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Erika (Letícia Teles), Tamires; Duda Sampaio, Ana Vitória, Vic Albuquerque; Belén Aquino, Gabi Zanotti e Jaqueline (Jhonson).

GOTHAM: Ann-Katrin Berger; Mandy Freeman, Lilly Ann Reale, Jess Carter, Emily Sonnett; Jaelin Howell, Margaret Purce, Jaedyn Shaw, Sarah Schupansky, Rose Lavelle e Harper.

