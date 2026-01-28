Gotham e Corinthians escalados para semifinal da Copa dos Campeões; veja titulares
Equipes entram em campo às 9h30 (de Brasília)
Gotham FC e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (28) para disputar uma vaga na final da Copa dos Campeões Feminina. A semifinal acontece às 9h30 (horário de Brasília), no Estádio Brentford, em Londres, com transmissão da Cazé TV, no Brasil, e da DAZN, no Reino Unido.
O técnico Lucas Piccinato escalou a equipe com Lelê no gol, Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires na linha de defesa. O meio é formado por Duda Sampaio, Ana Vitória e Andressa Alves. Na frente estão Belén Aquino, Gabi Zanotti e Jaqueline.
Já Juan Carlos Amorós, que não terá Esther Gonzales, escalou o time com: Ann-Katrin Berger; Shaw, Bruninha, Lilly Reale, Emily Sonnett; Jaelin Howell, Savannah McCaskill, Rose Lavelle; Gabi Portilho, Midge Purce e Jess Carter.
Mais tarde, às 15h (de Brasília), Arsenal (Inglaterra) e ASFAR(Marrocos) duelam pela segunda vaga na final da Copa dos Campeões. As equipes entram em campo também no Brentford, com transmissão da Cazé TV. Quem avançar disputa a final no domingo (1).
Onde assistir Gotham x Corinthians
GOTHAM x CORINTHIANS
📅 Data: quarta-feira, 28 de janeiro
⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Brentford, Londres (Inglaterra)
📺 Transmissão: Cazé TV (Brasil) e DAZN (Inglaterra)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS:
Lelê; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Duda Sampaio, Ana Vitória, Andressa Alves; Belén Aquino, Gabi Zanotti e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.
GOTHAM:
Ann-Katrin Berger; Shaw, Bruninha, Lilly Reale, Emily Sonnett; Jaelin Howell, Savannah McCaskill, Rose Lavelle; Gabi Portilho, Midge Purce e Jess Carter. Técnico: Juan Carlos Amorós.
