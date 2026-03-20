A goleira Eluiza, a Elu, vive um momento de crescimento no São Paulo. Aos 19 anos, a atleta passou a integrar com mais frequência as atividades do elenco profissional e tem usado a experiência para acelerar o próprio desenvolvimento nas competições de base.

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Na última quinta-feira, o São Paulo assumiu a liderança do grupo no Brasileiro da categoria após vitória por 4 a 0 sobre a Ferroviária, reforçando a boa fase da equipe.

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Nome constante nas convocações das seleções jovens, a goleira Elu, titular do Tricolor, chega embalada pelo título do Sul-Americano Sub-20 conquistado em fevereiro com a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. A vivência internacional, somada à rotina mais intensa no clube, tem sido determinante para a evolução da goleira, que destaca o ganho de confiança ao retornar aos jogos da categoria.

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— Tenho vivido uma mudança muito importante na minha carreira. Treinar com o profissional eleva muito o nível de exigência, é tudo mais intenso, e isso me tira da zona de conforto diariamente. Quando volto para o sub-20, me sinto mais preparada, mais confiante e com outra leitura de jogo — avalia.

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O contato com atletas mais experientes também tem papel central nesse processo. Atenta aos detalhes, Elu ressalta a importância do aprendizado fora das quatro linhas e a troca constante no dia a dia.

— A convivência com goleiras mais experientes tem sido essencial. Procuro observar tudo, desde posicionamento até tomada de decisão, além dos conselhos que fazem diferença na rotina. Tenho aproveitado cada oportunidade porque sei o quanto isso contribui para a minha evolução — completa a goleira do São Paulo.