Apesar da regularidade demonstrada nas últimas temporadas, a goleira Kate Tapia, do Palmeiras, ficou surpresa pela indicação à seleção do ano no prêmio FIFA The Best. Ela concorre com nomes como Lorena, da Seleção Brasileira, Nicole, do Corinthians, e Hannah Hampton, da Inglaterra e do Chelsea, entre outros destaques da posição.

continua após a publicidade

Tapia foi indicada à Seleção Feminina The Best, categoria que reúne as 11 melhores atletas da temporada. A colombiana falou sobre o momento.

— Para falar a verdade eu não esperava e quando soube até fiquei sem reação (risos)! É uma honra imensa, faltam as palavras! Estou vivendo momentos muito especiais aqui no Palmeiras e também na Seleção, que é o sonho de todo atleta poder representar seu país — diz ela.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

— Na verdade, sinto que estou realizando muitos sonhos e só posso agradecer a todos que fazem parte disso, a cada companheira e a cada profissional que trabalha muito diariamente para que possamos desempenhar nosso papel no nível máximo. E continuar trabalhando muito para que tudo isso possa se manter e se repetir! — completa.

Veja lista de goleiras indicadas:

Ann-Katrin Berger (Germany and Gotham FC) Chen (China PR and Wuhan Jiangda) Cata Coll (Spain and Barcelona) Zainab Donga (Solomon Islands) Mary Earps (England and Paris Saint-Germain) Habiba Emad (Egypt and FC Masar) Christiane Endler (Chile and Olympique Lyonnais) Nicky Evrard (Belgium and PSV Eindhoven) Hannah Hampton (England and Chelsea) Cynthia Konlan (Ghana) Lorena (Brazil and Gremio/Kansas City Current) Anna Moorhouse (England and Orlando Pride) Fideline Ngoy Mudimbi (Congo DR and TP Mazembe) Nicole (Brazil and Corinthians) Chiamaka Nnadozie (Nigeria and Paris FC/Brighton & Hove Albion) Sandra Panos (Spain and Club America) Livia Peng (Switzerland and Chelsea/Werder Bremen) Katherine Tapia (Colombia and Palmeiras) Phallon Tullis-Joyce (USA and Manchester United) Daphne van Domselaar (Netherlands and Arsenal) Yessica Velasquez (Colombia and Santa Fe) Ayaka Yamashita (Japan and Manchester City)

Kate Tapia e o momento no Palmeiras

Kate Tapia tem se destacado pelo Palmeiras em 2025, com 21 jogos disputados na temporada. Ela ajudou a equipe a chegar à final da Copa do Brasil, às semifinais do Brasileirão Feminino e mantém a disputa pelo título do Paulistão, além de ter conquistado a Ladies Cup.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira confirma amistosos na Europa em dezembro

Pela seleção da Colômbia, Tapia é titular e foi vice-campeã da Copa América 2025, mostrando consistência tanto em competições nacionais quanto internacionais. O desempenho também rendeu indicação ao tradicional prêmio da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) como melhor goleira do mundo em 2025.