Futebol Feminino

Goleira do Palmeiras reage à indicação ao The Best da FIFA: 'Não esperava'

Kate Tapia vive sua terceira temporada com a camisa alviverde

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
12:22
Kate Tapia, do Palmeiras, durante aquecimento. (Foto: Célio Messias/Ag.Paulistão)
Kate Tapia, do Palmeiras, durante aquecimento. (Foto: Célio Messias/Ag.Paulistão)
Apesar da regularidade demonstrada nas últimas temporadas, a goleira Kate Tapia, do Palmeiras, ficou surpresa pela indicação à seleção do ano no prêmio FIFA The Best. Ela concorre com nomes como Lorena, da Seleção Brasileira, Nicole, do Corinthians, e Hannah Hampton, da Inglaterra e do Chelsea, entre outros destaques da posição.

Tapia foi indicada à Seleção Feminina The Best, categoria que reúne as 11 melhores atletas da temporada. A colombiana falou sobre o momento.

— Para falar a verdade eu não esperava e quando soube até fiquei sem reação (risos)! É uma honra imensa, faltam as palavras! Estou vivendo momentos muito especiais aqui no Palmeiras e também na Seleção, que é o sonho de todo atleta poder representar seu país — diz ela.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

— Na verdade, sinto que estou realizando muitos sonhos e só posso agradecer a todos que fazem parte disso, a cada companheira e a cada profissional que trabalha muito diariamente para que possamos desempenhar nosso papel no nível máximo. E continuar trabalhando muito para que tudo isso possa se manter e se repetir! — completa.

Veja lista de goleiras indicadas:

  1. Ann-Katrin Berger (Germany and Gotham FC)
  2. Chen (China PR and Wuhan Jiangda)
  3. Cata Coll (Spain and Barcelona)
  4. Zainab Donga (Solomon Islands)
  5. Mary Earps (England and Paris Saint-Germain)
  6. Habiba Emad (Egypt and FC Masar)
  7. Christiane Endler (Chile and Olympique Lyonnais)
  8. Nicky Evrard (Belgium and PSV Eindhoven)
  9. Hannah Hampton (England and Chelsea)
  10. Cynthia Konlan (Ghana)
  11. Lorena (Brazil and Gremio/Kansas City Current)
  12. Anna Moorhouse (England and Orlando Pride)
  13. Fideline Ngoy Mudimbi (Congo DR and TP Mazembe)
  14. Nicole (Brazil and Corinthians)
  15. Chiamaka Nnadozie (Nigeria and Paris FC/Brighton & Hove Albion)
  16. Sandra Panos (Spain and Club America)
  17. Livia Peng (Switzerland and Chelsea/Werder Bremen)
  18. Katherine Tapia (Colombia and Palmeiras)
  19. Phallon Tullis-Joyce (USA and Manchester United)
  20. Daphne van Domselaar (Netherlands and Arsenal)
  21. Yessica Velasquez (Colombia and Santa Fe)
  22. Ayaka Yamashita (Japan and Manchester City)

Kate Tapia e o momento no Palmeiras

Kate Tapia tem se destacado pelo Palmeiras em 2025, com 21 jogos disputados na temporada. Ela ajudou a equipe a chegar à final da Copa do Brasil, às semifinais do Brasileirão Feminino e mantém a disputa pelo título do Paulistão, além de ter conquistado a Ladies Cup.

➡️ Seleção Brasileira confirma amistosos na Europa em dezembro

Pela seleção da Colômbia, Tapia é titular e foi vice-campeã da Copa América 2025, mostrando consistência tanto em competições nacionais quanto internacionais. O desempenho também rendeu indicação ao tradicional prêmio da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) como melhor goleira do mundo em 2025.

Kate Tapia defende a seleção da Colômbia. (Foto: reprodução/redes sociais)
Kate Tapia defende a seleção da Colômbia. (Foto: reprodução/redes sociais)

