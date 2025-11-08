Goleira do Palmeiras reage à indicação ao The Best da FIFA: 'Não esperava'
Kate Tapia vive sua terceira temporada com a camisa alviverde
Apesar da regularidade demonstrada nas últimas temporadas, a goleira Kate Tapia, do Palmeiras, ficou surpresa pela indicação à seleção do ano no prêmio FIFA The Best. Ela concorre com nomes como Lorena, da Seleção Brasileira, Nicole, do Corinthians, e Hannah Hampton, da Inglaterra e do Chelsea, entre outros destaques da posição.
Tapia foi indicada à Seleção Feminina The Best, categoria que reúne as 11 melhores atletas da temporada. A colombiana falou sobre o momento.
— Para falar a verdade eu não esperava e quando soube até fiquei sem reação (risos)! É uma honra imensa, faltam as palavras! Estou vivendo momentos muito especiais aqui no Palmeiras e também na Seleção, que é o sonho de todo atleta poder representar seu país — diz ela.
— Na verdade, sinto que estou realizando muitos sonhos e só posso agradecer a todos que fazem parte disso, a cada companheira e a cada profissional que trabalha muito diariamente para que possamos desempenhar nosso papel no nível máximo. E continuar trabalhando muito para que tudo isso possa se manter e se repetir! — completa.
Veja lista de goleiras indicadas:
- Ann-Katrin Berger (Germany and Gotham FC)
- Chen (China PR and Wuhan Jiangda)
- Cata Coll (Spain and Barcelona)
- Zainab Donga (Solomon Islands)
- Mary Earps (England and Paris Saint-Germain)
- Habiba Emad (Egypt and FC Masar)
- Christiane Endler (Chile and Olympique Lyonnais)
- Nicky Evrard (Belgium and PSV Eindhoven)
- Hannah Hampton (England and Chelsea)
- Cynthia Konlan (Ghana)
- Lorena (Brazil and Gremio/Kansas City Current)
- Anna Moorhouse (England and Orlando Pride)
- Fideline Ngoy Mudimbi (Congo DR and TP Mazembe)
- Nicole (Brazil and Corinthians)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria and Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Sandra Panos (Spain and Club America)
- Livia Peng (Switzerland and Chelsea/Werder Bremen)
- Katherine Tapia (Colombia and Palmeiras)
- Phallon Tullis-Joyce (USA and Manchester United)
- Daphne van Domselaar (Netherlands and Arsenal)
- Yessica Velasquez (Colombia and Santa Fe)
- Ayaka Yamashita (Japan and Manchester City)
Kate Tapia e o momento no Palmeiras
Kate Tapia tem se destacado pelo Palmeiras em 2025, com 21 jogos disputados na temporada. Ela ajudou a equipe a chegar à final da Copa do Brasil, às semifinais do Brasileirão Feminino e mantém a disputa pelo título do Paulistão, além de ter conquistado a Ladies Cup.
Pela seleção da Colômbia, Tapia é titular e foi vice-campeã da Copa América 2025, mostrando consistência tanto em competições nacionais quanto internacionais. O desempenho também rendeu indicação ao tradicional prêmio da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) como melhor goleira do mundo em 2025.
