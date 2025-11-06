Torcedores do Santos apontam culpado após derrota para o Palmeiras: 'Voltou ao normal'

Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o Santos foi dominado pelo Palmeiras e acabou derrotado por 2 a 0 no clássico da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (6). Após a partida, os torcedores perderam a paciência com a atuação do atacante Lautaro Díaz nas redes sociais.

Durante os 90 minutos, o Peixe chegou a balançar as redes em duas oportunidades, mas os gols acabaram sendo anulados pelo VAR, por impedimento na origem das jogadas. Com poucas oportunidades no clássico paulista, Lautaro Díaz acabou substituído pelo meia Thaciano e foi duramente criticado pelos torcedores.

Nas redes sociais, os santistas detonaram a atuação do atacante argentino. Em tom de ironia, um dos torcedores destacou que Lautaro Díaz acabou com todos os ataques do Santos e deveria ser considerado melhor zagueiro do Palmeiras na partida. Confira abaixo.

Com o resultado, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem, em relação ao vice-líder Flamengo, e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos somados. Por outro lado, o Santos perdeu a oportunidade de sair da zona do rebaixamento e segue estacionado na 17ª colocação, com apenas 33 pontos.

Como foi Palmeiras x Santos?

Texto por: Vitor Palhares

Com o apoio da torcida, o Palmeiras controlou os minutos iniciais do clássico contra o Santos, que resistiu às investidas rivais à sua maneira. Entre os protagonistas, os convocados do Verdão para a próxima Data Fifa: Vitor Roque e, principalmente, Flaco López.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o argentino foi o mais participativo entre os titulares no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e passou a controlar o meio de campo.

Entre as investidas dos mandantes e os contra-ataques do Peixe, o primeiro tempo se desenrolou sem mudanças no placar, apesar de a equipe comandada por Abel Ferreira ter sido superior, evidenciando o motivo de liderar o Campeonato Brasileiro.

Palmeiras x Santos no Allianz Parque pelo Brasileirão (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Convocado por Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos de novembro, Vitor Roque foi o grande destaque da segunda etapa. O atacante marcou os dois gols do Verdão — o primeiro após belo passe de Flaco López, e o segundo com um toque por cobertura, sem chances para o goleiro Brazão.

Vojvoda tentou recorrer ao banco de reservas para reduzir a desvantagem no placar, mas o Santos seguiu pressionado, sem conseguir levar a bola com perigo ao terço final do campo. Em uma escapada isolada, o Peixe até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Da metade para o fim da segunda etapa, o Palmeiras controlou completamente as ações, enquanto Gabriel Brazão evitou uma goleada. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro do Santos impediu chances claras do Alviverde, que ouviu sua torcida provocar o rival com gritos de "vai jogar a Série B".

Mesmo fora de casa, o Santos tentou uma pressão final no Allianz Parque, mas o desgaste físico impediu a reação. O Palmeiras terminou o clássico ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Santos segue na zona de rebaixamento.