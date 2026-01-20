O Juventude caminha, nesta temporada, para sua terceira temporada na elite do Brasileirão Feminino. No clube desde 2022, a goleira Renata May e comentou a preparação e as expectativas para o ano.

Natural de Vidal Ramos (SC), a arqueira de 32 anos tem passagens por Grêmio, Bahia, Ipatinga, São José e União Desportiva, até chegar ao clube de Caxias do Sul.

— A reapresentação marca o início de mais uma temporada que exige muito foco e comprometimento desde o primeiro dia. Depois do período de pausa, voltar à rotina de treinos é fundamental para ajustar os principais detalhes. A gente retorna motivada, consciente da responsabilidade que temos pela frente e com uma preparação bem estruturada para evoluir ao longo do ano — afirmou Renata.

Em 2025, além da manutenção no Campeonato Brasileiro, as Gurias Jaconeras finalizaram o ano com o vice do Gauchão Feminino. Com olhar atento aos desafios que virão, a goleira também destacou a postura do grupo para a sequência da temporada.

— A expectativa é de um trabalho consistente, muita entrega em todos os momentos. Sabemos que será um ano de desafios, mas a equipe está preparada para competir, manter os pés no chão e buscar os objetivos com seriedade. O mais importante é seguir trabalhando com intensidade, união e respeito ao processo — completou ela.

