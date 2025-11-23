menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Grêmio bate Juventude e conquista Gauchão Feminino 2025

Mosqueteiras foram campeãs na Arena do Grêmio

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/11/2025
19:31
Grêmio x Juventude, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na data de 23/11/2025, válida pelo Campeonato Gaúcho Feminino 2025. FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA
Grêmio x Juventude, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na data de 23/11/2025, válida pelo Campeonato Gaúcho Feminino 2025. FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA
O Grêmio confirmou a força que já havia mostrado no jogo de ida e levantou o bicampeonato do Gauchão Feminino na manhã deste domingo (23).

As Mosqueteiras venceram o Juventude por 2 a 1, na Arena, e fecharam a final inédita com autoridade, somando o placar agregado de 5 a 1 para garantir a sexta taça estadual de sua história.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Grêmio vence Juventude em Porto Alegre

Diante de 3.079 torcedores, o Tricolor começou acelerado, pressionando mesmo com a vantagem de 3 a 0 construída no Alfredo Jaconi. Logo no primeiro minuto, uma jogada ensaiada de escanteio quase abriu o placar, e pouco depois Apoliana quase marcou contra ao tentar afastar.

O Juventude respondeu com chegada perigosa aos 22, mas a defesa gremista conseguiu o corte. O Grêmio voltou a atacar com força aos 33, quando Giovaninha carimbou a trave após jogada de Camila Arrieta.

➡️ Pesquisa revela como Fla, Flu, Vasco e Botafogo tratam a base e os contratos no feminino

O gol parecia maduro e saiu aos 40 minutos, quando a defesa do Juventude afastou cruzamento e Bia Santos pegou de frente, mandando um belo chute de fora da área para colocar o Tricolor na frente. O segundo tempo manteve o Grêmio dominante, com chances de Bia Santos e Arrieta, obrigando Renata a trabalhar.

O Juventude achou espaço aos 23 minutos e empatou com Rayane Pires, que subiu mais que a zaga e completou de cabeça. Mas a reação durou pouco. Aos 37, Maria Dias foi derrubada na área e o árbitro marcou pênalti. Giovaninha cobrou com calma e recolocou o Grêmio em vantagem, praticamente selando o título. O apito final confirmou a festa azul em Porto Alegre e a manutenção da hegemonia gremista no estadual.

Grêmio x Juventude, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na data de 23/11/2025, válida pelo Campeonato Gaúcho Feminino 2025. FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA
Jogadoras do Grêmio comemoram título em Porto Alegre. (Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

