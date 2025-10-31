Flamengo e Vasco definirão nos dias dois e oito de Novembro uma das vagas para a decisão do Carioca Feminino. Titular absoluta do rubro-negro, a zagueiro Flávia Mota revelou o que espera do primeiro confronto, no próximo domingo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

— Será uma partida muito dura, não tenho dúvidas. Fizemos a melhor campanha, isso é um ótimo sinal, mas o Vasco é um grande clube e dificultará ao máximo para nós. Teremos que nos superar mais uma vez — afirmou.

Além da primeira colocação na etapa inicial do torneio, o clube da Gávea teve o melhor ataque e a defesa menos vazada entre as oito equipes participantes. Flávia faz questão de valorizar o trabalho de cada companheira pelos ótimos números.

continua após a publicidade

— Todas têm responsabilidade por fazermos tantos gols e por quase não terem balançado as nossas redes. O ataque contribui com o nosso sistema defensivo da mesma maneira que as jogadoras que atuam mais atrás também ajudam o time a criar. Estamos bastante orgulhosas — encerrou.

➡️Carioca Feminino: como os times chegam às semifinais

Como chega o Flamengo para a semifinal do Carioca Feminino

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo chega à semifinal como o grande favorito ao título. A equipe rubro-negra somou 19 pontos em 7 jogos, com 6 vitórias e 1 empate, marcando 57 gols e sofrendo apenas 3, o melhor ataque e a melhor defesa do torneio. A equipe tem como destaque a meia Mariana Fernandes, de 21 anos, que soma 22 gols na temporada e é a artilheira do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Flamengo chegou à semifinal do Carioca; Fluminense foi um dos adversários no torneio (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

Como chega o Vasco para a semifinal

Fechando o grupo dos semifinalistas, o Vasco terminou em quarto lugar, com 13 pontos. Foram 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 37 gols a favor e 10 contra. As cruzmaltinas alternaram bons e maus momentos na primeira fase, mas mostraram poder de reação nas últimas rodadas. O time aposta em um grupo jovem, com Maria Vitória e Lourdes González como goleadoras.