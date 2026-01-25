Ronaldo Fenômeno analisa situação do futebol feminino no Brasil: 'Histórico'

Durante o evento de lançamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, Ronaldo Fenômeno analisou a situação do futebol feminino no Brasil e o quão preparado o país está para sediar a competição. O evento foi realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (25).

— Eu acho que tudo tem melhorado muito e de maneira relevante. O futebol feminino tem acompanhado essa evolução. Se a gente olhar há muito pouco tempo atrás, existiam preconceitos em vários sentidos. E o mundo, apesar dos problemas, está melhorando em todos os sentidos. Eu acho que é um momento histórico em todos os sentidos — analisou Ronaldo.

Ronaldo Fenômeno analisou a situação do futebol feminino no Brasil (Foto: Frank Fife/AFP)

O ex-jogador da Seleção Brasileira ainda comentou sobre como o país está preparado para receber a competição, por conta da experiência prévia com o Mundial masculino realizado em 2014.

— Não vamos ter tanto investimento em estrutura em relação à estádio e hotelaria, porque já tivemos a Copa do Mundo masculina há pouco tempo. Então esse investimento já foi feito e fica uma competição mais barata. Por isso, enquanto país, acho que vamos ter muito mais benefício do que custo em relação a isso — completou.

Calendário da Copa do Mundo de 2027

Total de partidas : 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês

: 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês Início : 24 de junho de 2027

: 24 de junho de 2027 Final: 25 de julho de 2027

Formato da competição

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

Fase de grupos : 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam

: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Distribuição de vagas por confederação (29 vagas diretas + 3 via repescagem intercontinental):

UEFA: 11

AFC (Ásia): 6

CAF (África): 4

CONCACAF: 4

CONMEBOL (América do Sul, já com o Brasil): 3

OFC (Oceania): 1

Repescagem: torneio em duas fases, com 10 times disputando as 3 vagas finais

Cidades-sede

As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).