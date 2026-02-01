Jornalistas da CazéTV analisam chances do Corinthians na final do Mundial
Final será disputada neste domingo (1)
Classificado para a final da Copa dos Campeões, o Corinthians representa o Brasil no primeiro Mundial de Clubes Feminino de Futebol, que acontece em Londres, Inglaterra. A CazéTV detém os direitos exclusivos de transmissão do torneio para o público brasileiro.
Para falar sobre as expectativas em torno da final contra o Arsenal e os desafios tanto dentro quanto fora de campo, o Lance! entrevistou Laura Luzzi e Day Natale, jornalistas responsáveis pela transmissão do Mundial na emissora.
Ao analisar o desempenho do Corinthians, Laura Luzzi destacou a identidade clara da equipe como um dos principais pilares do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, mas também apontou possíveis limitações desse modelo.
- O Corinthians é um time que tem um modelo de jogo muito claro e para mim esse é o pilar do trabalho, mas é também muitas vezes o ponto fraco, porque muitas vezes essa forma de jogar em alguns momentos flerta com uma falta de repertório tático - alertou.
Além da análise esportiva, Laura comentou os desafios pessoais e profissionais de acompanhar a competição in loco.
- Confesso que o principal desafio para mim vai ser o frio. Mas claro, falando de trabalho especificamente, também é um desafio saber equilibrar uma transmissão com profundidade, mas que também que consiga agregar todo mundo que esteja, por exemplo, talvez assistindo futebol feminino pela primeira vez na vida - concluiu.
Finalíssima entre Corinthians e Arsenal espera grandes surpresas
A repórter Day Natale, in loco na final, analisou a dificuldade que aguarda o Timão na grande final. O Corinthians garantiu vaga na decisão após vencer o Gotham por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, em partida disputada em Brentford. Do outro lado, o Arsenal confirmou a classificação e será o adversário das Brabas na grande final, marcada para domingo (1º de fevereiro), às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
- O Corinthians não vai ter vida fácil. Obviamente "futebol" o Corinthians tem, mas quando a gente olha o Arsenal jogando é um nível de preparação física muito diferente do que a gente tem ainda no Brasil. Além disso, o Corinthians acabou tendo desfalques na defesa e vai com poucas zagueiras. Tem uma questão de ritmo também. O Arsenal já está no ritmo de temporada diferente do Corinthians que está voltando agora. Então acho que são fatores que a gente pode ter um ponto de atenção aí, mas a expectativa é positiva - respondeu Day Natale.
