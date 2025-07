A Apple TV anunciou nesta segunda-feira (21), que a produção da quarta temporada da série Ted Lasso já está em andamento. A novidade é que o treinador estará à frente de uma equipe de futebol feminino, e não masculino, como ocorreu na anteriormente. Ainda não há data para lançamento.

Com a temporada passada gravada na Inglaterra, o novo cenário será Kansas City, localizada no Missouri, nos Estados Unidos. Lá, será criado um time feminino do clube AFC Richmond, que começa na segunda divisão local e tenta ascender no cenário esportio.

Fora da ficção, os Estados Unidos são a maior potência da modalidade e lideram o ranking mundial de seleções.

Ted Lasso é sucesso mundial

Desde sua estreia em 2020, Ted Lasso conquistou 11 prêmios Emmy, incluindo dois consecutivos como Melhor Série de Comédia. A criação é de Sudeikis, Lawrence, Kelly e Hunt, baseada em personagens originalmente desenvolvidos para campanhas da NBC Sports.

Produção original da Apple TV, a quarta temporada de Ted Lasso promete trazer um desafio completamente novo para o treinador. O elenco também reserva novidades da quarta temporada. Algumas delas são os atores Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Ted Lasso (Jason Sudeikis) ao lado de Rebecca Welton, interpretada por Hannah Waddingham, durante terceira temporada da série. (Foto: Divulgação)

