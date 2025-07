Paraguai x Brasil feminino: onde assistir e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (22), às 21h (horário de Brasília), pela 4ª rodada da Copa América Feminina. A bola rola no Chillogallo, em Quito, e conta com transmissão do Sportv e da TV Brasil.

O Paraguai integra o Grupo B da competição, junto com Brasil, Colômbia, Bolívia e Venezuela.

Ficha do jogo PAR BRA 4ª rodada Copa América Feminina Data e Hora Terça-feira, 22 de julho, às 21h (horário de Brasília) Local Estádio Chillogallo, em Quito

As paraguaias estão na quarta colocação, com três pontos, fora da zona de classificação no momento. Na primeira rodada, o Paraguai goleou a Bolívia por 4 a 0. Na sequência, foi superado pela Colômbia por 4 a 1, e precisa de um resultado positivo para entrar na zona de classificação.

A Seleção Brasileira, por outro lado, está invicta na competição, com vitórias diante da Venezuela (2-0) e Bolívia (6-0). A equipe de Arthur Elias folgou na última rodada e a comissão optou por conceder dois dias de folga para as atletas.

Na retomada dos trabalhos, Arthur fez trabalhos físicos, táticos e técnicos com as atletas. A expectativa é que retome o time titular, já que na goleada contra as bolivianas optou por um time misto.

Kerolin marcou três gols na vitória do Brasil diante da Bolívia, pela Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Tudo sobre o jogo entre Paraguai x Brasil (onde assistir, horário, escalações e local):

Paraguai x Brasil - Copa América Feminian (4ª rodada)

📆 Data e horário: terça-feira (22), às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogalo, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARAGUAI: Lorena; Antônia, Fê Palermo, Isa Haas e Yasmin (Fátima Dutra); Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin, Gio e Amanda Gutierres.

BRASIL: Camila Rodrigues, Fê Palermo, Tarciane, Kaká e Fátima Dutra; Ary Borges, Yaya e Dudinha; Kerolin, Gabi Portilho e Luany.