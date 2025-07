O Palmeiras disputa a final da The Women's Cup nesta quinta-feira (24), contra o Racing Louisville, às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). A decisão terá entrada gratuita, assim como a disputa do terceiro lugar, que ocorre horas antes, às 17h.

Segundo divulgado pelo Verdão, a entrada será gratuita e o resgate do ingresso poderá ser feito a partir desta terça-feira (22), às 10h, pelo site womenscup.soudaliga.com.br – o acesso da torcida será feito pelo setor C1, portão 15, por reconhecimento facial. Os jogos serão transmitidos pela BandSports, Record News e no GOAT.

Programação da The Women's Cup

Quinta-feira, 24 de julho

17h - São Paulo x Pachuca - Arena Barueri

10h - Palmeiras x Racing Louisville - Arena Barueri

Como o Palmeiras chegou à final

O Palmeiras venceu o Pachuca por 3 a 0 na noite deste domingo (20), na Arena Barueri, e garantiu vaga na decisão da The Women's Cup. As palestrinas balançaram as redes com Brena, Soll e Tainá Maranhão.

Será o reencontro do Palmeiras com o time norte-americano após uma vitória nas penalidades na edição 2024 da The Women's Cup.

Jogadoras do Palmeiras comemoram classificação à final da The Women's Cup. (Foto: abio Menotti/Palmeiras)

O que é a The Women’s Cup?

A The Women’s Cup é a principal plataforma global de futebol feminino. Criada em 2021, nos Estados Unidos, a competição reúne clubes de destaque em torneios amistosos de alto nível. Desde então, já participaram 20 equipes, como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Tottenham, Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid, River Plate e Club América.

É a segunda vez que Palmeiras disputa o torneio. Em 2024, em sua primeira participação, foi vice-campeão após perder a final para a Juventus.