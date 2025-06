Formiga elogia Arthur Elias e aconselha Marta após vitória sobre Japão

Formiga, uma das jogadoras mais importantes da história do futebol feminino nacional, esteve presente na Neo Química Arena prestigiando a vitória da seleção brasileira sobre o Japão por três a um, que aconteceu na última sexta-feira (30). Com todo seu carisma, ela concedeu uma entrevista ao "ge" falando sobre a expectativa do momento da nova geração treinada pelo técnino Arthur Elias e qual conselho deu para a rainha Marta, após sua última convocação.

— Que ela fique né. 2027, minha filha... vamos encerrar em casa com o caneco — revela Formiga sobre companheira de longa data.

As duas têm muita história para contar. Somando décadas defendendo a camisa da seleção, Formiga se aposentou sendo a jogadora com mais atuações em Copas do Mundo. Já Marta ainda está em atividade e voltou a ser convocada nesta Data Fifa.

Inclusive, a atacante saiu do banco para contribuir em campo contra o Japão, colocando-se à disposição de Arthur em um momento mais leve, visando a fase até a Copa de 2027.

Época em que Marta e Formiga atuavam juntas na Seleção, com Ronaldo Lima entre elas (Foto: Arquivo Pessoal)

No primeiro jogo de dois amistosos, o Brasil pode dar o gostinho de uma postura ofensiva, impondo velocidade no jogo, mente forte para se manter em alta no jogo após um pênalti perdido por Kerolin, enquanto ainda estava no zero a zero. Novos nomes como Dudinha, que atua pelo São Paulo, esteve em ótima noite ao marcar duas vezes.

Com Arthur Elias no comando da Seleção feminina desde 2023, o técnico é apontado como grande responsável de fazer com que as meninas reencontrem a alergia do futebol brasileiro, tendo liberdade e autonomia para mostrarem suas identidades dentro de campo.

— Eu acredito que as meninas hoje entendem essa filosofia do trabalho do Arthur. Sabem que ele e a comissão estão trabalhando dia e noite pela melhoria do grupo, e eu espero que elas entendam e se cuidem. Porque ele vem fazendo um trabalho excepcional — declarou Formiga.

Demonstrando propósito, Elias conquista suas atletas ao dar espaços para que elas atuem de forma livre, bem parecida de como fazem em seus clubes. Dando essa confiança, é possível fazer com que o resultado coletivo cresça cada vez mais, devido a maneira como a tática de jogo é pensada para que o melhor seja extraída das atletas.

— Um dos medos que eu tinha era virar uma seleção clube, mas acho muito importante ele fazer esse rodízio de atletas, dar oportunidade para atletas não só que estão fora, mas também de vários clubes — compartilhou a ex-jogadora.

SP - SAO PAULO - 30/05/2025 - AMISTOSO FEMININO, BRASIL X JAPAO - Dudinha jogadora do Brasil comemora seu gol durante partida contra o Japao no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Amistoso. Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Formiga acredita que esse poder que está retornando e sendo construído de maneira gradativa, novas meninas podem sonhar com a possibilidade de existir um espaço plural e justo para mulheres jogarem e viverem do futebol no cenário nacional.

— Porque alimenta esperança de outras meninas, principalmente da nova geração que está vindo. Elas vão entender que mesmo vestindo uma camisa de um Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, elas vão ter oportunidade — afirmou.

Na atual convocação para os amistosos, das 26 atletas convocadas, 14 atuam no futebol brasileiro entre seis times: Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Ferroviária. Dos times internacionais, os países são Estados Unidos, México, Inglaterra, Espanha, França e Arábia Saudita.

Próximo jogo da Seleção Feminina

A Seleção ainda tem pela frente o segundo jogo contra a seleção do Japão, agora em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques, na segunda-feira (02), às 20h.