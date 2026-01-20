menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Formiga assume diretoria dedicada ao futebol feminino no Ministério do Esporte

Ex-jogadora da Seleção Brasileira foi nomeada nesta terça (20)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
15:33
Ex-jogadora Formiga assume diretoria no Ministério do Esporte. (Foto: Sam Robles/CBF)
imagem cameraEx-jogadora Formiga assume diretoria no Ministério do Esporte. (Foto: Sam Robles/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ex-jogadora e gestora esportiva Formiga, de 47 anos, foi nomeada diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino do Ministério do Esporte nesta terça-feira (20). O cargo era ocupado anteriormente por Mariléia dos Santos, a Michael Jackson, e ganha caráter estratégico no ano que antecede a Copa do Mundo Feminina, que será realizada pela primeira vez no Brasil.

continua após a publicidade

Relacionadas

Formiga se despediu dos gramados em 2022 e, desde então, passou a atuar na gestão da modalidade. Ela exerceu a função de secretária-adjunta de Esportes e Juventude de Cotia, em São Paulo, além de marcar presença em iniciativas ligadas ao desenvolvimento do futebol feminino. Entre elas, foi embaixadora da primeira Copa Maria Bonita e participou do Programa de Iniciativas Sociais, realizado em Paris, no mês de novembro.

➡️ Formiga aconselha jovens talentos da Seleção: 'Não se acomodar'

Formiga fez história na Seleção Brasileira

Formiga se aposentou em 2022, aos 44 anos. Em campo, foram 368 jogos, 42 gols e 29 anos dedicados ao futebol. Ela conquistou três taças do Pan-Americano com a Seleção feminina e cinco vezes a Copa América.

continua após a publicidade

Além da Seleção Brasileira, atuou por São Paulo, Portuguesa, Santos, FC Rosengard, News Jersey, Quickstrike Lady Blues, Saad, Botucatu, FC Gold Pride, Chicago Stars, São José, São Francisco e PSG.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogo contra a Itália marcou a despedida de Formiga da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Jogo contra a Itália marcou a despedida de Formiga da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias