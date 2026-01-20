A ex-jogadora e gestora esportiva Formiga, de 47 anos, foi nomeada diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino do Ministério do Esporte nesta terça-feira (20). O cargo era ocupado anteriormente por Mariléia dos Santos, a Michael Jackson, e ganha caráter estratégico no ano que antecede a Copa do Mundo Feminina, que será realizada pela primeira vez no Brasil.

Formiga se despediu dos gramados em 2022 e, desde então, passou a atuar na gestão da modalidade. Ela exerceu a função de secretária-adjunta de Esportes e Juventude de Cotia, em São Paulo, além de marcar presença em iniciativas ligadas ao desenvolvimento do futebol feminino. Entre elas, foi embaixadora da primeira Copa Maria Bonita e participou do Programa de Iniciativas Sociais, realizado em Paris, no mês de novembro.

Formiga fez história na Seleção Brasileira

Formiga se aposentou em 2022, aos 44 anos. Em campo, foram 368 jogos, 42 gols e 29 anos dedicados ao futebol. Ela conquistou três taças do Pan-Americano com a Seleção feminina e cinco vezes a Copa América.

Além da Seleção Brasileira, atuou por São Paulo, Portuguesa, Santos, FC Rosengard, News Jersey, Quickstrike Lady Blues, Saad, Botucatu, FC Gold Pride, Chicago Stars, São José, São Francisco e PSG.

