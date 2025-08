A lenda da Seleção Brasileira feminina, Formiga, comentou sobre a nova geração de talentos que vem ganhando espaço no time de Arthur Elias. O Brasil enfrenta a Colômbia na final da Copa América Feminina neste sábado (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito.

— Essas meninas hoje estão pegando a vaca com uma carninha (risos), mas elas não podem se acomodar. Uma zona de conforto no momentos que estão não é legal, é sair do sofá, se cuidar, melhorando, não pode achar com o que está achando é o suficiente — alertou a ex-jogadora.

Com passagem pelo São Paulo, clube onde se aposentou, a ex-volante elogiou Dudinha, vendida para o San Diego Wave, dos Estados Unidos. Além da jovem, a equipe de Arthur Elias conta com nomes como Kerolin, Jhonson, Luany, Yaya e Gio Garbelini, entre outras atletas.

Confira entrevista completa de Formiga ao Lance!

Ex-jogadora fez história na Seleção Brasileira

Com a experiência de ter conquistado a Copa América em cinco oportunidades, Formiga acredita no favoritismo da Seleção Brasileira, mas reconhece o crescimento da Colômbia no cenário de futebol feminino na América do Sul.

Formiga se aposentou em 2022, aos 44 anos. Em campo, foram 368 jogos, 42 gols e 29 anos dedicados ao futebol. Ela conquistou três Pan-americanos com a Seleção feminina e cinco vezes a Copa América.

Pelos clubes que defendeu, foi campeã da Copa do Brasil Feminina e a Liga Francesa. Atualmente, ela é secretária adjunta de Esportes do município de Cotia, em São Paulo.

