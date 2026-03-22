Fluminense x São Paulo feminino: onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo será transmitido pelo Sportv (canal fechado).
Invicto na temporada, o Flu tenta manter a boa fase diante do Tricolor Paulista. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 fora de casa, contra o Grêmio, além de ter vencido o Vitória e empatado com o Corinthians.
O São Paulo do técnico Thiago Viana venceram Internacional e Bahia, ambos por 2 a 1, e perderam para a Ferroviária por 1 a 0 na última rodada.
A arbitragem da partida entre Fluminense e São Paulo terá Cassia Franca de Souza (DF) como árbitra principal. A equipe conta com as assistentes Thayse Marques Fonseca (RJ) e Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ), além da quarta árbitra Samia Kelle de Amorim Alves (RJ) e do analista de campo Marcelo Silva Nascimento (RJ).
FLUMINENSE X SÃO PAULO FEMININO
- Brasileirão Feminino – 4ª rodada
- Data: segunda-feira (23)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: Sportv (canal fechado)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Kemelli, Gislaine, Anny, Bruna Cotrim, Karina, Sochor, Kamila Sotero, Débora Sorriso, Keké, Lelê (Bruna Pelé) e Raquel Fernandes. Técnico: Saulo Silva.
SÃO PAULO: Carlinha; Ana Clara, Tayla, Rafa Soares e Carol Gil; Preininger, Aline Milene e Serrana; Gadu, Vitorinha e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.
