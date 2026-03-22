Futebol Feminino

Fluminense x São Paulo feminino: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
20:16
Fluminense e São Paulo duelam no Brasileirão Feminino.
imagem cameraFluminense e São Paulo duelam no Brasileirão Feminino.
Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo será transmitido pelo Sportv (canal fechado).

Invicto na temporada, o Flu tenta manter a boa fase diante do Tricolor Paulista. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 fora de casa, contra o Grêmio, além de ter vencido o Vitória e empatado com o Corinthians.

O São Paulo do técnico Thiago Viana venceram Internacional e Bahia, ambos por 2 a 1, e perderam para a Ferroviária por 1 a 0 na última rodada.

A arbitragem da partida entre Fluminense e São Paulo terá Cassia Franca de Souza (DF) como árbitra principal. A equipe conta com as assistentes Thayse Marques Fonseca (RJ) e Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ), além da quarta árbitra Samia Kelle de Amorim Alves (RJ) e do analista de campo Marcelo Silva Nascimento (RJ).

Estádio Luso Brasileiro
Estádio Luso Brasileiro. (Foto: Armando Paiva / LANCEPRESS!)

FLUMINENSE X SÃO PAULO FEMININO

  • Brasileirão Feminino – 4ª rodada
  • Data: segunda-feira (23)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Kemelli, Gislaine, Anny, Bruna Cotrim, Karina, Sochor, Kamila Sotero, Débora Sorriso, Keké, Lelê (Bruna Pelé) e Raquel Fernandes. Técnico: Saulo Silva.

SÃO PAULO: Carlinha; Ana Clara, Tayla, Rafa Soares e Carol Gil; Preininger, Aline Milene e Serrana; Gadu, Vitorinha e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

  • Matéria
  • Mais Notícias